video suggerito

Hamilton a oltre 30 secondi da Leclerc a Jeddah, finito l’idillio con la Ferrari: “Troppi alti e bassi” Charles Leclerc conquista il primo podio stagionale per la Ferrari nel Gran Premio dell’Arabia Saudita 2025, mentre Lewis Hamilton, ancora in difficoltà con la SF-25, chiude solo settimo e a oltre 30 secondi dal compagno di squadra. Il team principal Frederic Vasseur rompe il silenzio e punta il dito: “Troppi alti e bassi”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sensazioni contrastanti nei due lati del box Ferrari al termine della gara del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2025. Se infatti Charles Leclerc può gioire per aver regalato il primo podio stagionale alla scuderia di Maranello fornendo una prova magistrale sulla complicata pista di Jeddah (tenendo dietro nel finale anche la superperformante McLaren di Lando Norris), Lewis Hamilton non può in alcun modo essere soddisfatto del settimo posto finale e, soprattutto, degli oltre 30 secondi di ritardo rimediati alla bandiera a scacchi dal compagno di squadra che corre con la sua stessa macchina.

Prosegue dunque il complicato ambientamento all'universo del Cavallino Rampante per il sette volte campione del mondo che continua a faticare, sia in qualifica che in gara, ad estrarre il massimo potenziale dalla sua SF-25 a differenza del monegasco che sembra invece aver intrapreso la strada giusta in termini di messa a punto della monoposto con il feeling che cresce di sessione in sessione.

E la sua brevissima intervista al termine della gara saudita non lascia spazio a dubbi riguardo al fatto che stia accusando parecchio questa situazione che di certo, al suo arrivo in Ferrari, non si aspettava di dover affrontare: "Non credo che oggi avrei potuto fare meglio (di ciò che ho fatto, ndr) nemmeno di un secondo. È chiaro che la macchina può essere terza, Charles ha fatto un ottimo lavoro oggi, quindi non posso dare la colpa alla macchina. Hai idea del perché ti stia succedendo? No" sono state infatti le telegrafiche risposte rilasciate ai microfoni di Sky UK nel paddock di Jeddah dopo il settimo posto ottenuto in gara da un infastidito Lewis Hamilton.

Ma ad essere diverso rispetto alle precedenti quattro gare stagionali non è stato solo il mood con cui il 40enne britannico si è approcciato alle interviste TV post-gara. Questa volta infatti, per la prima volta dal suo arrivo in Ferrari, è arrivato anche il primo ‘rimprovero' pubblico da parte del team principal Frederic Vasseur che, rispondendo a domanda diretta durante l'intervento su Sky Italia al termine della corsa saudita, ha bacchettato il pilota inglese per la scarsa costanza mostrata fin qui in questa sua prima stagione con i colori della scuderia di Maranello.

"La gara per Lewis è stata più difficile oggi. Ha faticato. Ha avuto un discreto secondo stint, ha recuperato e poi quando è arrivato in aria sporca è stato più difficile. Però finora sta avendo troppi alti e bassi – ha infatti detto il francese interpellato riguardo ai 30 secondi di ritardo accusati in gara da Hamilton rispetto al compagno di squadra Leclerc –. Noi stiamo avendo alti e bassi, però anche lui sta avendo troppi alti e bassi. Dobbiamo essere tutti più costanti. Noi come team dobbiamo esserlo anche nelle FP3 per preparare meglio le qualifiche e penso che quello sia il problema principale. Dobbiamo essere sul pezzo in ogni sessione del weekend e non soltanto per 25 giri in gara o per due soli giri in qualifica. Dobbiamo esserci sempre" ha difatti chiosato Vasseur in quello che è sembrato un chiaro avvertimento nei confronti del suo pilota, vale a dire che la luna di miele è ormai finita.