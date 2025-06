video suggerito

Toto Wolff e le difficoltà di Hamilton con la Ferrari: "È un inglese paracadutato in Italia" Toto Wolff e Lewis Hamilton sono rimasti in ottimi rapporti nonostante il passaggio dell'inglese alla Ferrari. Il boss della Mercedes scommette ancora su Hamilton: "Non lo darei mai per spacciato".

A cura di Alessio Morra

Nel mondo della Formula 1 non c'è nessuno che conosce bene Lewis Hamilton quanto Toto Wolff. Ora i due sono su fronti opposti, sul lati diversi delle barricate. Ma, si sa, che un amico vero si vede nel momento del bisogno. E il team principal della Mercedes ha regalato parole splendide al suo vecchio pilota ed ha spiegato che Hamilton necessita di tempo per carburare, ma ha anche parlato del suo adattamento e ha ammonito: "Nessuno deve darlo per spacciato".

"Lewis ha bisogno di adattamento, e ora è in un team tutto italiano"

Un'amicizia vera quella tra Hamilton e Wolff, che quando scoprì dell'addio con conseguente firma alla Ferrari non la prese benissimo. Ma un rapporto consolidato passa pure attraverso delle difficoltà e quando si superano diventa pure più forte. L'amicizia è rimasta tale. E Wolff, che ha vinto l'ultimo Gp con Russell e si coccola un fantastico Kimi Antonelli, nel podcast Hot Pursuit di Bloomberg ha parlato del sette volte campione del mondo e ha parlato del suo complicato avvio in Ferrari: "Cambiando team non perdi improvvisamente le tue qualità. Tutti hanno bisogno di adattamento, c'è una macchina diversa e un DNA diverso per la guida della macchina, un nuovo team di ingegneri con cui iniziare a lavorare insieme. Poi è un team completamente italiano, lui è un inglese paracadutato lì".

"Siamo sempre amici stretti, non lo darei mai per spacciato"

Parole precise quelle usate da Toto, che ha aggiunto: "Non darei mai per spacciato Lewis Hamilton. Parte sempre lento, nella seconda metà di stagione poi migliora", e ha parlato della loro amicizia: "Ovviamente una persona come lui ti manca, ma siamo ancora amici stretti. Ci eravamo promessi questo, ma anche di essere duri in pista, perché lo dobbiamo ai nostri team. Ma passiamo ancora del tempo insieme e viaggiamo insieme. Non si disimpara a guidare velocemente, le sue prestazioni sono ad un livello davvero alto”.