Federica Pellegrini si sfoga su Sinner: "Non cambio idea, nonostante i modi aggressivi e repressivi" Federica Pellegrini non ritratta dopo l'intervista in cui ha parlato della disparità tra il caso Sinner e quello di altri atleti: "Rimango della mia pacata opinione, non ho altro da aggiungere"

A cura di Ada Cotugno

Federica Pellegrini non fa marcia indietro rispetto all'intervista in cui ha parlato anche del caso doping di Jannik Sinner. La squalifica del tennista fa ancora discutere e il patteggiamento, arrivato in un periodo della stagione piuttosto favorevole, ha dato modo a tanti di esprimere la propria perplessità. Tra questi anche l'ex campionessa di nuoto che aveva sottolineato la disparità di trattamento tra l'altoatesino e il resto degli atleti che si sono trovati nella sua situazione: considerazioni molto forti che hanno suscitato polemiche tra gli appassionati di sport che si sono schierati tutti contro di lei.

E la risposta dell'ex olimpionica non si è fatta attendere troppo. La sua intervista ha avuto una grande risonanza, perché il tema della squalifica di Sinner è ancora caldo ed è stato oggetto di grandi critiche da parte dei suoi detrattori che chiedevano per lui un periodo di sospensione molto più lungo. Un pensiero che sembra essere anche quello di Pellegrini che sul suo profilo ufficiale di X conferma che non farà marcia indietro sulla sua opinione.

Lo sfogo di Federica Pellegrini dopo l'intervista

Le sue dichiarazioni sulla squalifica di Sinner avevano fatto molto rumore. Federica Pellegrini aveva lasciato intendere che c'è sospetto attorno alla sospensione del tennista e che in altri casi non si agisce in questo modo: "Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi". Le parole hanno creato un'ondata di critiche e l'ex atleta è stata travolta da commenti in difesa dell'altoatesino.

Ma non ha fatto passare troppo tempo prima di dire ancora una volta la sua, con gli stessi toni e la stessa chiarezza con la quale si era esposta durante l'intervista. Pellegrini, membro Cio in rappresentanza degli atleti, non fa un passo indietro: "Rimango della mia pacata opinione, nonostante il vostro modo di porvi nei miei confronti continui ad essere aggressivo/repressivo. Non ho altro da aggiungere".