Sinner passeggia contro Korda a Montecarlo: esordio facile sulla terra rossa, agli ottavi Struff Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, battendo Korda in due set. Ora la sfida contro Struff. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi la sua avventura stagionale sulla terra rossa. A Montecarlo, il tennista italiano numero 2 al mondo ha battuto Korda in due set, con il risultato di 6-1, 6-2. Il ritmo imposto dall'azzurro si è rivelato insostenibile per l'avversario, che spesso anche col linguaggio del corpo, non ha nascosto un pizzico di frustrazione e delusione. Ora testa agli ottavi per Sinner che affronterà Struff.

Ottima giornata per l'Italia che dopo Sonego, vincitore su Auger-Aliassime, festeggia anche l'altoatesino. Tre gli azzurri al prossimo turno, considerando anche Musetti.

Anche oggi Jannik Sinner ha fatto sembrare tutto facile. Nonostante il 33% di prime nel set di apertura, il vincitore degli Australian Open si è confermato perfettamente a suo agio. Dopo aver annullato subito tre palle per il controbreak, il tennista italiano è andato in fuga, rivelandosi dominante. Il copione si è ripetuto anche nel secondo set, con Korda che ha trovato di fronte un avversario di un livello superiore che soprattutto sugli scambi lunghi si è rivelato insormontabile.

Se il buongiorno si vede dal mattino, si può essere ottimisti dunque per un Sinner perfettamente a suo agio sulla "nuova" superficie dopo i successi del cemento. D'altronde Korda non era un avversario da sottovalutare visto che il bilancio dei confronti tra i due in passato era in parità. Questo però è decisamente un altro Jannik, protagonista di una crescita esponenziale e totale. Lo ha potuto sperimentare anche il "povero" Korda.

Il prossimo avversario di Sinner a Montecarlo sarà Struff

Il prossimo avversario di Sinner sarà Struff, attuale numero 25 del mondo. I due si conoscono bene e si sono affrontati per la prima volta di recente. Jannik lo ha infatti battuto ai 32esimi di Indian Wells con il punteggio di 6-3, 6-4, in un confronto in cui il 33enne tedesco condizionato da tanti infortuni in carriera, ha spinto molto senza però riuscire a scalfire il muro di Jannik