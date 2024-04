video suggerito

ATP Montecarlo, oggi il sorteggio del tabellone: esordio per Sinner da nuovo numero 2 Il sorteggio del tabellone del Masters di Montecarlo oggi alle 17 definirà gli avversari di Sinner, testa di serie numero 2, Musetti, Arnaldi e Berrettini. In campo anche Djokovic primo giocatore del seeding, grande assente Rafa Nadal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il sorteggio del tabellone del torneo di Montecarlo è in programma oggi venerdì 5 aprile alle ore 17. Jannik Sinner è pronto per conoscere il suo primo avversario, nel Masters 1000 che apre la stagione sulla terra rossa e che si giocherà dal 7 al 14 aprile. Il tennista italiano reduce dal trionfo a Miami e nuovo numero 2 al mondo, sarà in compagnia degli altri azzurri, Musetti, Arnaldi e Berrettini. Testa di serie numero 2 per Sinner, alle spalle di Novak Djokovic primo giocatore al mondo. I due potrebbero affrontarsi solo in finale. Assente ancora una volta Nadal che ha spiegato di dover fare i conti con una condizione fisica ancora non all'altezza.

Il tabellone del Montecarlo Masters, Sinner con Alcaraz o Medvedev

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 2 del tabellone del Montecarlo e dunque potrà sfidare eventualmente la prima testa di serie Djokovic solo in finale. I due lotteranno anche per il primo posto del ranking. In semifinale invece possibile incrocio con Alcaraz o Medvedev che sono i numeri 3 e 4 del tabellone. Al contrario degli altri Masters, qui le teste di serie saranno solo 16 e questo vuol dire che dopo il bye del primo turno, l'azzurro potrebbe già al secondo turno sfidare avversari più competitivi, compresi anche gli italiani Musetti, Arnaldi e Berrettini e gli altri azzurri provenienti dalle qualificazioni. Agli ottavi gli avversari più complicati potrebbero essere Fritz, Khachanov o Bublik, mentre ai quarti possibile incrocio con Zverev, Rune, o Ruud e il campione in carica Rublev.

Queste le teste di serie del tabellone di Montecarlo

Novak Djokovic Jannik Sinner

Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Alexander Zverev Andrej Rublev Holger Rune Casper Ruud Grigor Dimitrov Hubert Hurkacz Alex de Minaur Stefanos Tsitsipas Taylor Fritz Ugo Humbert Karen Khachanov Alexander Bublik

Il calendario del Masters 1000 di Montecarlo

Il calendario con date e orari delle partite del Masters 1000 di Montercarlo. Si inizia a giocare domenica 7 aprile, dopo le qualificazioni dei giorni precedenti, con le prime partite del tabellone principale. La conclusione del torneo, con le finali, è in programma domenica 14 aprile. Ecco tutte le informazioni:

domenica 7 aprile – primo turno singolare, a partire dalle ore 11:00

lunedì 8 aprile – primo turno singolare, a partire dalle ore 11:00

martedì 9 aprile – primo e secondo turno, a partire dalle ore 11:00

mercoledì 10 aprile – secondo e terzo turno , a partire dalle ore 11:00

giovedì 11 aprile – terzo turno, a partire dalle ore 11:00

venerdì 12 aprile – quarti di finale ,a partire dalle ore 11:00

sabato 13 aprile – semifinali a partire dalle ore 13:30

domenica 14 aprile – finale, non prima delle ore 15:00