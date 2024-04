video suggerito

Jannik Sinner numero 1 al mondo al posto di Djokovic, dopo Miami ci siamo: quando può succedere Jannik Sinner da oggi è numero 2 della classifica ATP. Il successo di Miami lo mette davanti ad Alcaraz, Djokovic resta numero 1 e con circa 1000 punti di vantaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner ha vinto anche il torneo di Miami. Per l'italiano questo è il terzo titolo del 2024, ed è il secondo titolo 1000 della carriera. E i 1000 punti ottenuti al Miami Open portano Sinner al numero 2 della classifica ATP e lo avvicinano sensibilmente a Novak Djokovic. E ora si iniziano a fare i conti per il sorpasso al serbo. La prima posizione mondiale non è lontana e non realistico pensare che già nella tarda primavera Sinner potrebbe diventare il numero 1.

Sinner numero 1 al mondo, cosa serve

Il successo di Miami, il terzo del 2024, porta Sinner davanti ad Alcaraz. Jannik per la prima volta è numero 2 al mondo. E ora naturalmente si guarda o meglio si pensa già, in automatico, al sorpasso a Djokovic, che non è la cosa più facile o scontata in assoluto. Sinner ora ha 8710 punti. Circa mille in meno di Djokovic, che è fermo a quota 9725. Alcaraz è subito dietro con 8645. Una poltrona per tre.

Sgombriamo dubbi subito. Diventare numero 1 a stretto giro non sarà semplice, ma in tarda primavera Jannik potrebbe diventare il re del tennis. Sulla terra lo scorso anno raggiunse la semifinale a Monte Carlo, poi si ritirò a Barcellona prima dei quarti, non disputò Madrid, perse agli ottavi a Roma, e perse subito al Roland Garros. Ciò significa che Sinner difenderà (relativamente) pochi punti fino a metà giugno e continuando a giocare così avrà la chance di fare un buon bottino. Scarterà da qui a Parigi 585 punti. Quindi non scenderà sotto gli 8000 punti.

Alcaraz invece perderà 2225 da adesso al Roland Garros, solo a Monte Carlo guadagnerà non avendo giocato nel 2023. Djokovic ha una cambiale pesantissima, quella del Roland Garros vinto lo scorso anno, ma fino ai 2000 punti di Parigi ne scarta appena 315. Quindi è facile pensare che il cambio della guardia se ci sarà potrebbe esserci dopo Parigi, a meno di ulteriori exploit di Sinner.

Quando Sinner può diventare numero 1 nel ranking ATP

Il successo di Miami avvicina sensibilmente Jannik Sinner alla prima posizione della classifica ATP. Djokovic ha circa 1000 punti di vantaggio, tanti ma non troppi. Sinner difende tanti punti a Monte Carlo, ma poi quasi nulla tra Madrid e Roma. Così come Djokovic. Sta per iniziare dunque un duello a distanza, con Alcaraz terzo incomodo.

Ma al Roland Garros Djokovic difende il titolo e 2000 punti, e Sinner praticamente nulla avendo perso presto nel 2023. Quindi dopo Parigi potrebbe esserci un cambio al vertice. Il 10 giugno potrebbe essere il giorno buono, quello ufficiale da scrivere nei libri di storia del tennis, ma per ora è meglio dirlo a bassa voce.

Sinner è già numero 1 nella classifica Race

Tre tornei vinti su quattro nel 2024. Sinner è nettamente il leader della Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare e che a fine stagione va a sostituire quella basata sui risultati delle ultime 52 settimane. Sinner ha un vantaggio abissale, avendo 3900 punti. Medvedev secondo ne ha 2550. Zverev è terzo con con 1835, poi Alcaraz quarto con 1700 punti. Seguono de Minaur e Dimitrov. Djokovic è addirittura dodicesimo con 910 punti.