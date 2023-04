Sinner-Rune oggi in semifinale all’ATP Montecarlo, dove vederla in TV e diretta streaming: orario di inizio

Sinner-Rune si gioca oggi per la semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Dopo la vittoria contro Musetti, Jannik giocherà oggi contro il danese che ha eliminato Medvedev, in un match con orario di non prima delle 15:30. In palio la finale del torneo contro uno tra Fritz e Rublev, ma anche la settima posizione del ranking ATP che rappresenterebbe per entrambi la migliore classifica di sempre. Per Sinner è la terza semifinale consecutiva in stagione. Diretta TV e streaming su Sky e SkyGO.

ATP Montecarlo, a che ora gioca Sinner contro Rune: orario e programma

La partita tra Sinner e Rune si giocherà sul campo centrale del Country Club di Montecarlo, ovvero il Ranieri III. L'orario d'inizio è previsto non prima delle 15:30 a seguire la prima semifinale tra Fritz e Rublev. Nel caso in cui il match dovesse prolungarsi più del dovuto, allora, Sinner-Rune potrebbe slittare a più tardi.

Dove vedere Sinner-Rune in diretta TV e streaming

Dove vedere Sinner-Rune in TV? La semifinale di Montecarlo sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, con diretta su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (205), con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Per lo streaming invece la partita tra il tennista italiano e quello danese si potrà vedere grazie all'app Sky Go, utilizzabile su smartphone, tablet e computer. Chi vorrà comprare invece il singolo biglietto di Sinner-Rune potrà sfruttare il servizio live on-demand NOW.

I precedenti tra Sinner e Rune

Sinner e Rune si sono già affrontati in un’occasione nel circuito ATP. L’unico precedente tra il tennista italiano e quello danese risale al 2022 nella semifinale del torneo di Sofia. Sul cemento indoor, Jannik fu costretto a ritirarsi per infortunio nel terzo set, quando il suo avversario dopo aver perso il primo set, era in vantaggio 6-4, 5-2. Un match assai sfortunato per l’azzurro che ora sogna la vendetta a Montecarlo.

Il prossimo avversario di Sinner in finale al Masters 1000 di Montecarlo

In caso di vittoria in semifinale di Sinner su Rune, chi sfiderà in finale all’ATP Montecarlo Jannik? L’ultimo avversario del tennista italiano arriverà dalla partita tra il numero 6 del mondo Rublev e l’americano Fritz, 10° nel ranking ATP reduce dalla vendetta con Tsitsipas. La partita è in programma domenica 16 aprile.

