Sinner eroico, ma Rune vince una polemica semifinale a Montecarlo: il danese sfiderà Rublev Holger Rune giocherà contro Andrey Rublev la finale del torneo di Montecarlo. Il danese ha battuto Sinner in semifinale con il punteggio di 1-6 7-5 7-5 al termine di un match combattuto e polemico.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner non è riuscito a qualificarsi per finale del torneo di Montecarlo. Il tennista italiano è stato sconfitto in tre set in uno splendido incontro da Holger Rune, che si è imposto in tre set e domani sfiderà in finale Andrey Ryblev.

Aspettano tanto tempo Sinner e Rune per scendere in campo. Perché la pioggia interrompe la prima semifinale, che quando riprende finisce per vincere in tre set Rublev che fatica più del previsto per battere Fritz, che poteva diventare il primo americano dopo un'eternità in finale a Montecarlo.

Sinner e Rune partono guardinghi, si rispettano, sanno quanto sono forti entrambi e si temono. Ma dopo il primo turno di servizio da entrambi c'è uno show autentico di Sinner che vince il primo set con il punteggio di 6-1 dopo appena mezz'ora.

Leggi anche Sinner in semifinale all'ATP Montecarlo dopo la vittoria su Musetti

Rune parte fortissimo e conquista subito un break, sul 3-0 per il danese arriva la pioggia. Sospesa pure la seconda semifinale. Si riprende dopo oltre un'ora. Rune continua a martellare e sul 5-3 serve per il set, ma nel momento decisivo Sinner fa la differenza e strappa il servizio all'avversario, ed è 5-4. Rune si procura due setpoint, Jannik glieli annulla e poco dopo è 5-5.

Rune continua a macinare punti e nel dodicesimo game parte meglio, 0-30, 15-40. Altri due setpoint. Stavolta lo sfrutta. Il danese vince il terzo set 7-5 ed è provocatorio con il pubblico, che sostiene in modo netto e aperto il giocatore italiano. Un set pari.

Il terzo set si gioca sul filo del punto, quando ormai è calata la notte, e le luci artificiali illuminano lo splendido campo centrale di Montecarlo. Partita sempre sul filo, piccole grandi occasioni per entrambi. Nell'ottavo gioco c'è anche una polemica per una pallata di Rune a Sinner, che protesta con l'arbitro Bernardes.

Acclamato e sostenuto dal pubblico l'italiano si porta sul 4-4. Sinner tiene la battuta e si rimette in parità, sul 5-5, Rune viaggia su altre velocità alla battuta ed è 6-5. L'ultimo game è decisivo. Jannik si porta sul 30-0, ma il danese vince quattro punti di fila ed è in finale vincendo con il punteggio di 1-6 7-5 7-5.