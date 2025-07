Sinner-Shelton in diretta a Wimbledon: in campo oggi anche Cobolli-Djokovic, in palio le semifinali

L’incontro tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, valido per Wimbledon 2025, è previsto in programma oggi e non prenderà il via prima delle ore 16. I due si sono affrontati una sola volta in passato, nel 2024, quando il campione serbo ebbe la meglio al terzo turno del torneo di Shanghai. La sfida sarà visibile in esclusiva su Sky, che dedica un’ampia copertura all’edizione 2025 di Wimbledon con ben undici canali tematici. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Tennis, dove si potranno seguire tutte le partite disputate sul Campo Centrale, mentre gli altri canali Sky proporranno gli incontri di maggiore rilievo dagli altri campi. La diretta streaming sarà disponibile anche su Sky Go e NOW, per tutti gli abbonati.