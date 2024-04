video suggerito

Berrettini batte Carballes Baena e vince l’ATP Marrakech: la reazione al punto decisivo dice tutto Matteo Berrettini a Marrakech batte Carballes Baena e torna a vincere un torneo dopo quasi due anni: a reazione al punto decisivo dice tutto, è una liberazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Matteo Berrettini si aggiudica il torneo ATP 250 di Marrakech battendo Carballes Baena 7-5 6-2. Il tennista italiano torna a vincere un titolo ATP nel suo secondo torneo nel circuito maggiore dopo un lungo stop e quasi due anni dopo l'ultimo trofeo conquistato.

La prova di Berrettini è stata eccellente e lo spagnolo non ha potuto nulla. Un momento che resterà di questo torneo è la reazione del tennista romano dopo il punto decisivo: mani in faccia che sanno di liberazione dopo un periodo sportivo di grande difficoltà con i tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per molto tempo.

Trionfo importante per Matteo Berrettini, che si prende il massimo possibile di punti (250) e arriva all'84ª posizione: ne scala ben 51 in un colpo solo.

Per il tennista romano si tratta dell'ottavo titolo in carriera, che arriva dopo l'ultimo vinto nel 2022 al Queen's Club Championships di Londra.

Berrettini ha chiuso la sfida con un meraviglioso ace e si è aggiudicato il torneo battendo Carballes Baena, che aveva trionfato lo scorso anno sulla terra rossa di Marrakech ma non è riuscito a difendere il titolo.