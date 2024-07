video suggerito

Quentin Halys fa il punto dell’anno nel tennis: è steso a terra ma non si arrende, colpo clamoroso Durante la partita dei quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad tra Halys e Heide. Il giocatore francese scivola e cade a terra, ma nonostante ciò vince il punto con colpo favoloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Nella settimana post Wimbledon si disputano la bellezza di quattro tornei che stanno entrando nel vivo. A Gstaad si gioca uno storico torneo che ha visto nel match d'apertura dei quarti di finale un'autentica prodezza, realizzata da Quentin Halys che dopo essere caduto è rimasto per terra e ha clamorosamente vinto il punto grazie a un colpo vincente.

Due italiani in campo nei quarti di Gstaad

Per essere un torneo ATP 250, in una settimana post Slam, si può dire che il campo di partecipazione di Gstaad è eccezionale con Berrettini-Auger-Aliassime e Fognini-Tsitsipas come sfide principali dei quarti di finale. Nella prima partita di giornata sono scesi in campo quelli che per classifica sono due ‘imbucati': il francese Quentin Halys e il brasiliano Gustavo Heide, che ha appena eliminato Humbert una delle principali teste di serie.

Il punto stellare di Halys, che cade e da terra piazza un vincente: clamoroso

Durante il primo set di Halys-Heide gli spettatori hanno assistito a qualcosa di unico, perché il francese ha vinto un punto stellare, e lo ha fatto colpendo mentre era steso sulla terra rossa di Gstaad. Lo scambio è lungo, ed è pure pesante perché Halys è avanti 3-1 40-15 e sa che vincendo il punto manterrebbe il break, si lotta con i ritmi della terra in altura, dove la pallina viaggia più veloce.

Il francese riprende posizione verso il centro scivola e cade giù, non si dà per vinto e colpisce mentre è steso per terra con tutta la forza che ha: il diritto è fantastico ed è vincente, il colpo è preciso oltre che potente. Per Heide non c'è niente da fare. Standing ovation per Halys che tutto sporco di terra si prende gli applausi.