Ryan Seggerman fa il colpo dell'anno nel tennis: l'urlo del pubblico fa saltare i microfoni Ryan Seggerman è un doppista sconosciuto al grande pubblico, ma per un giorno le luci dei riflettori sono tutte per lui: il tennista americano ha giocato a Houston il colpo dell'anno.

A cura di Paolo Fiorenza

Ryan Seggerman è un tennista americano di 25 anni che appartiene a quella folta schiera di giocatori che sono mossi essenzialmente da una enorme passione, visto che si spostano da un torneo all'altro coprendo a stento le spese, anzi neanche quelle, visto che siamo ad aprile e i soldi vinti nel 2025 ammontano ad appena 16mila dollari. Eppure questo doppista, sconosciuto ai più, ha appena giocato il colpo dell'anno, e non è un'esagerazione. Il video che si è diffuso sui social mostra un gesto eccezionale non per uno ma per due motivi: non solo arrivare sulla pallina appariva quasi impossibile, ma riuscire a effettuare poi quel vincente lascia a bocca aperta. I microfoni direzionali posti sul campo sono ‘saltati', non riuscendo a contenere l'urlo del pubblico incredulo.

Questa settimana Seggerman era impegnato in doppio al Challenger di Houston, sulla terra battuta statunitense, assieme al quasi coetaneo Patrik Trhac, californiano come lui. I due hanno superato al primo turno la coppia testa di serie numero due del torneo, gli americani Harrison e King, e poi hanno affrontato il brasiliano Fernando Romboli e l'australiano John-Patrick Smith. Il match è stato perso 7-6/7-6 da Seggerman-Trhac, ma resterà negli annali per lo straordinario colpo esibito da Ryan nel finale del primo set.

Il colpo incredibile di Ryan Seggerman a Houston

Il punteggio era sul 5-6 30 pari, Seggerman ha servito, la risposta di Romboli ha scavalcato Trhac, il cui mancato intervento è sembrato porre fine allo scambio. Ma Seggerman non si è arreso ed è scattato disperatamente all'indietro, riuscendo non solo ad arrivare sulla palla, ma anche ad arpionarla con un rovescio a una mano giocato dando schiena al campo. Ne è uscita una traiettoria incredibile che ha superato sia Romboli che Smith, che si erano fiondati a rete. Increduli i due tennisti, che erano sicuri di aver fatto il punto ed essersi assicurati una palla break che era anche un set point. Invece si è passati al 40-30 e poi al tie-break del primo set, che li ha comunque visti prevalere, aggiudicandosi poi anche il match (Romboli-Smith giocano oggi la finale di Houston contro Gomez-Gonzalez). Impazzito ovviamente il pubblico, tutto in piedi ad urlare e applaudire.

Ryan Seggerman ha postato il video del suo straordinario colpo sul proprio profilo Instagram: "Sconfitta dura ma orgoglioso di questo", ha scritto il californiano, alludendo anche all'urlo della folla che "ha fatto saltare i microfoni". Non male per un tennista che attualmente è numero 411 in singolare e si guadagna la pagnotta col doppio, dove è in 76sima posizione. Seggerman è già volato a Citta del Messico, dove assieme sempre al suo fido compagno Trhac sarà impegnato in un altro torneo Challenger: questa è la vita dei tennisti che non sono in copertina, ma per un giorno il buon Ryan si è preso a buon diritto tutte le luci dei riflettori.