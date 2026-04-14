L’infortunio assurdo di Doué in Liverpool-PSG: finisce contro un microfono e si fa male al ginocchio

Il PSG è riuscito ad avere la meglio sul Liverpool anche nella sfida valida per i quarti di ritorno di Champions conquistando la semifinale. Una partita però caratterizzata dagli infortuni, anche gravi, da entrambe le parti. Prima Hugo Ekitike il quale è andato fuori in barella parte per un infortunio davvero tanto serio, poi anche Doué è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Per il giocatore del PSG problema al ginocchio a seguito di uno scontro di gioco con Szoboszlai e l’impatto con i cartelloni pubblicitari (e un microfono).

Il calciatore dei Reds aveva conteso il pallone a Doué mettendogli una leggera mano sulla schiena. Un tocco che evidentemente ha sbilanciato il giocatore del PSG il quale è crollato a terra proprio a bordo campo finendo sfortunatamente contro quel microfono. Ci sbatte con forza col ginocchio davanti agli occhi di un giovane raccattapalle colto di sorpresa per quanto successo poco distante dalla sua posizione.

Il momento in cui Doue finisce contro il microfono.

Come è avvenuto l'infortunio di Doué in Liverpool-PSG

Doué è uscito dal campo non riuscendo a proseguire la partita. Nonostante un coraggioso tentativo di continuare, il giocatore poi a un certo punto si è dovuto fermare poco dopo a causa di un forte dolore, costringendo Luis Enrique a far entrare Bradley Barcola, tornato in campo dopo l'infortunio alla caviglia subito contro il Chelsea. Le prime indiscrezioni parlano di una possibile distorsione alla caviglia per Doué. Una mazzata non indifferente e che ora lascia tifosi e dirigenza in trepidante attesa dei risultati della risonanza magnetica.

L’impatto di Doue contro il microfono.

Alla mente torna chiaramente l'infortunio di Noa Lang in Liverpool-Galatasaray degli ottavi. L'ex Napoli andò a sbattere contro i cartelloni pubblicitari rischiando di perdere addirittura un dito. La sorte ha voluto che fosse ancora una volta Anfield ad essere a suo modo responsabile di un altro strano infortunio non dovuto a uno scontro di gioco o di natura muscolare. In Inghilterra la vicinanza del campo agli spalti mette inevitabilmente nelle condizioni gli addetti ai lavori di porre i propri strumenti di trasmissione a ridosso del rettangolo verde.