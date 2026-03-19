Lang contro i tabelloni, gravissimo infortunio al dito: trattamento di emergenza e corsa in ospedale

Serata maledetta per il Galatasaray in casa del Liverpool e per Noa Lang. L'attaccante olandese ha rimediato un grave infortunio nel finale del match di Champions che lo ha costretto a finire in ospedale. C'è apprensione in particolare per le condizioni del dito della mano destra dell'ex Napoli, letteralmente squarciato dopo uno scontro fortuito con i tabelloni.

Come si è infortunato Noa Lang in Liverpool-Galatasaray

Un'azione come tante con Lang che dopo un uno contro uno è finito fuori dal campo sui pannelli pubblicitari che sui campi inglesi sono molto vicini al terreno di gioco. Quando l'olandese ha messo la mano sul cartellone, subito ha accusato un grande dolore e ha iniziato a tenersi la mano destra con la sinistra. Gli sguardi di alcuni addetti ai lavori molto preoccupati ha fatto capire che la situazione non era delle migliori.

Bruttissimo taglio al dito per Lang

Lang si è accasciato sul terreno di gioco letteralmente disperato con il repentino intervento dei suoi avversari per cercare di consolarlo. Szoboszlai in particolare ha iniziato a correre verso la panchina del Galatasaray per chiamare i medici e invitarli a raggiungere in fretta il calciatore che ha iniziato a sanguinare copiosamente. Facce molto tese con il povero Lang che è stato caricato su una barella e portato fuori dallo stadio direzione ospedale.

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Stando a quanto riportato dagli inviati presenti a bordo campo, le condizioni del dito erano veramente pessime a rischio amputazione. Proprio per questo si è deciso di non perdere tempo raggiungendo in fretta la struttura sanitaria di Liverpool per valutare la situazione e capire se fosse necessario oltre agli eventuali punti di sutura eventuali anche l'intervento chirurgico. C'è comunque grande preoccupazione tra i dirigenti della formazione turca anche perché Lang è apparso molto turbato, al punto di necessitare di un trattamento di emergenza con un antidolorifico inalato al momento.