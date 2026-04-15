Dembélé schietto durante l’intervista post Champions: “Thierry, aiutami. Il mio inglese è pessimo”

Ousmane Dembélé ha dato spettacolo anche ad Anfield Road. Magnifica doppietta e vittoria pure nella gara di ritorno dei quarti di Champions per il PSG che ha sconfitto il Liverpool due volte in meno di una settimana. Il Pallone d'Oro in carica ha dato spettacolo, però, anche fuori dal campo conquistando la scena da vero mattatore, per la verità quasi involontariamente, durante l'intervista concessa a CBS Sports Golazo, programma della tv americana che racconta la competizione.

La doppietta in Champions e l'intervista in TV

Lo scorso anno è stato uno degli uomini decisivi per la conquista della Champions League, segnò nelle partite principali e anche per questo è stato premiato con il Pallone d'Oro. Dembélé in questa stagione non ha giocato sugli stessi livelli, ma il momento che conta è questo e i giri del motore li ha alzato. Due gol nella gara di ritorno, il primo davvero bello. Chiusa l'opera, ottenuta la semifinale, Dembélé ha fatto un classico giro di interviste e quando è stata la volta di presentarsi al programma americano CBS Sports Golazo ha fatto sorridere tutti.

"Thierry ho bisogno di te, parlo solo francese"

Con una sincerità impressionante ha detto ad Henry, che è uno dei tre talent con Jamie Carragher e Micah Richards, che parla solo francese e che aveva bisogno del suo aiuto. Sono scoppiati tutti a ridere in trasmissione. Poi Dembélé serissimo ha continuato dicendo: "Thierry ho bisogno di te, parlo francese. Il mio inglese è pessimo". Nessun problema per l'intervista perché oltre ad Henry c'è la presentatrice Kate Abdo, che il francese lo parla a meraviglia e lo rassicura dicendogli inizialmente: "Cercheremo di parlare lentamente", ma poi ha tradotto le parole del calciatore in simultanea.

Ousmane Dembélé ha realizzato una doppietta in Liverpool–PSG 0–2.

Il Pallone d'Oro è davanti alla TV

L'intervista è proseguita spedita ed è terminata con tanti minuti divertenti, dove si è parlato di cose allegre e si è chiusa con il domandone di Henry che gli ha chiesto dove fosse il Pallone d'Oro vinto pochi mesi fa. Dembélé non si è nascosto, dicendo: "È davanti alla TV, esattamente come quando eri piccolo e tua madre metteva i trofei accanto alla TV".