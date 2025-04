Il presentatore di Tennis Channel: “Ho incontrato Sinner in palestra a Monte Carlo. Mi fa: ascoltami”

video suggerito

Jannik Sinner vive a Monte Carlo, dove questa settimana si gioca lo storico torneo 1000. Il tennista italiano è sospeso e non può giocare, ma si allena duramente e durante una sessione in palestra ha incontrato Amritraj, presentatore di Tennis Channel, che ha rivelato la conversazione.

A cura di Alessio Morra

Il ritorno in campo di Jannik Sinner si avvicina di giorno in giorno. Dal 4 maggio potrà giocare e sarà in tabellone agli Internazionali d'Italia, naturalmente da testa di serie numero 1. Intanto il grande tennis è a Monte Carlo, dove l'altoatesino risiede e lì ha incontrato Prakash Amritraj, ex tennista indiano da anni apprezzato commentatore di Tennis Channel. I due hanno avuto una conversazione, che Amritraj ha reso nota, dalla quale si evince che Sinner è pronto a battagliare.

L'incontro tra Amritraj e Sinner

Il countdown continua. Sinner salterà altri due tornei 1000 e poi sarà pronto a sfidare i suoi consueti rivali. Di sicuro per lui questa settimana non sarà semplice, perché si gioca nel Principato dove lui ha casa. Jannik è lì. Dove i suoi consueti rivali si giocano il prestigioso titolo al Country Club. Presente è anche Tennis Channel, che copre tutti i tornei. Inviato sul posto c'è Prakash Amritraj, ex tennista, figlio e nipote d'arte. L'apprezzato commentatore ha rivelato di aver avuto una conversazione con il primo giocatore al mondo.

Jannik carico e pronto a mettersi tutto alle spalle

Amritraj ha incontrato Sinner in palestra. I due hanno corso fianco a fianco e facendo attività fisica hanno anche chiacchierato. Il racconto dell'ex pro indiano è bello, fa capire, anche se non c'era bisogno, che Sinner è carico a pallettoni: "Quando sono qui frequento una palestra, quella dove vanno molti giocatori, ma stavolta l'ho cambiata. Mi stavo allenando quando a un certo punto ho visto un bel signore avvicinarsi a me. Aveva un grande stile. Era Jannik. Mi fa ascoltami! E mi ha detto chiaramente che sarà pronto per Roma. Ha detto esattamente: ‘Sarò così pronto quando sarò a Roma'. Comunque si stava allenando duramente in palestra. È stato fantastico vederlo così sorridente. Era molto felice di potersi mettere questa cosa alle spalle una volta per tutte".

Quando torna in campo Jannik Sinner

Il numero 1 del mondo da domenica 13 aprile potrà tornare ad allenarsi con il suo staff e potrà farlo in un circolo ‘vero', in un circolo affiliato, quindi tecnicamente anche a Monte Carlo, magari dalla prossima settimana quando l'attività si sposterà a Barcellona e Monaco di Baviera. Tre settimane di allenamenti sul campo, poi il ritorno in campo a Roma, per gli Internazionali d'Italia, dove sarà atteso da migliaia di tifosi che non vedono l'ora di accoglierlo. Gli Internazionali saranno il primo torneo dopo gli Australian Open, vinti lo scorso 26 gennaio per la seconda volta.