Sonego eliminato a Montecarlo, ai quarti passa Humbert: Sinner unico italiano ancora in tabellone Lorenzo Sonego battuto 2-1 in rimonta da Humbert negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte Carlo: Sinner ora resta l’unico tennista azzurro in tabellone ai quarti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Finisce agli ottavi l'avventura da ripescato di Lorenzo Sonego nel torneo Masters 1000 di Montecarlo battuto 2-1 in rimonta dal francese Ugo Humbert al termine di un match in cui l'italiano è crollato alla distanza dopo aver avuto la grande chance nel secondo set di strappare il servizio all'avversario e avvicinare il successo.

Si chiude dunque con un cocente 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) l'incontro che aveva visto l'azzurro approcciare meglio rispetto al transalpino sulla terra rossa di Montecarlo riuscendo a portare a casa il primo set facendo valere la maggiore esperienza e la grande tenacia. Queste le qualità con cui ha poi tenuto duro nel combattutissimo secondo set nel quale ha avuto la possibilità di chiudere e strappare quella che sarebbe stata una prestigiosissima qualificazione ai quarti di finale del torneo monegasco: nel corso del settimo gioco sul servizio dell'avversario e con il risultato ancora in perfetto equilibrio infatti Sonego ha avuto ben cinque palle per il break che non è però riuscito a sfruttare. Un game che ha cambiato l'inerzia di una partita che l'italiano sembrava poter portare a casa: il piemontese si spegne mentre il grande rischio corso sveglia Humbert che nel game successivo strappa il servizio per poi andare a chiudere con un 6-3 che ha mandato l'incontro al terzo set.

Nell'ultimo e decisivo parziale Sonego però crolla mentre Humbert alza ulteriormente il livello. Il risultato è senza appello: 6-1 con l'italiano, ormai stanchissimo e in balia dell'avversario, che perde ben tre volte il servizio. Dopo l'eliminazione del torinese e quella di Lorenzo Musetti per mano di Djokovic il numero due del mondo Jannik Sinner resta dunque l'unico tennista azzurro ancora in tabellone ai quarti di finale del torneo di scena nel Principato di Monaco. L'altoatesino, che ha battuto agevolmente Rune agli ottavi, se la vedrà con il danese Rune.