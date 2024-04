video suggerito

Nadal rinuncia a Montecarlo con un messaggio struggente: una parola ripetuta è un brutto presagio Rafa Nadal ha annunciato la sua assenza nel Masters 1000 di Montecarlo sulla sua amata terra rossa. Nel messaggio racconta l’illusione di pensare ad un ritorno in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Rafa Nadal non giocherà il torneo di Montecarlo. I cattivi presagi sul suo mancato rientro nel primo Masters 1000 sulla terra rossa si sono rivelati fondati, visto che il tennista spagnolo in un messaggio ha annunciato la sua assenza. Parole che non fanno ben sperare, anche perché il 37enne di Manacor ha utilizzato per ben due volte il riferimento all'illusione di riuscire a ritrovare il suo posto nel tour, che deve però poi fare i conti con una realtà diversa.

L'ex numero uno al mondo e 22 volte campione Slam non potrà dunque ritrovare la sua amata terra rossa monegasca. È stato lui stesso ad annunciare il forfait proprio alla vigilia del giorno del sorteggio. Poche righe ma molto incisive, per spiegare lo stato attuale delle cose. Non ha nascosto l'amarezza Nadal per un periodo davvero difficile, in cui la forma fisica non è tale da consentirgli il rientro nel tour. Una sensazione trasferita in modo struggente: "Ciao a tutti! Sono tempi duri per me sportivamente parlando. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Semplicemente il mio corpo non me lo permette".

C'è una parola che è un colpo durissimo per tutti i fan del campione spagnolo, ed è "illusione". Rafa la ripete due volte, per sottolineare come la voglia e la speranza di tornare a giocare nel tennis che conta per un finale di carriera all'altezza, si debbano scontrare con la dura realtà: "E anche se continuo a lavorare e a impegnarmi al massimo ogni giorno con l'illusione di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso. Non immaginate quanto sia difficile per me non avere la possibilità di giocare a questi eventi ancora una volta. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo l'illusione e la voglia di darmi la possibilità di migliorare le cose".

Quell'illusione confermata anche dal video di accompagnamento scelto da Nadal, e relativo ad una sua sessione di allenamento sulla terra rossa. Un conto è dunque giocare e allenarsi, un altro è tornare a disputare tornei in un tennis dove se non sei fisicamente al top non puoi dire la tua. Insomma un campanello d'allarme in ottica ritiro.

La sua ultima partita disputata ad oggi, resta quella di inizio gennaio contro Thompson a Brisbane. Poi a marzo quell’esibizione con Alcaraz che sembrava il preludio ad un ritorno nei Masters americani, purtroppo poi smentito dal diretto interessato. Ora quest’altro rinvio, ufficializzato con un messaggio che fa filtrare tutt’altro che ottimismo sul futuro.