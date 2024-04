video suggerito

Nadal è sparito appena prima di Montecarlo: perché non esistono video dei suoi allenamenti Rafa Nadal potrebbe saltare anche il torneo 1000 di Monte Carlo, che ha vinto 11 volte. Lo spagnolo fa preoccupare i suoi tifosi. Non posta nulla sui social da dieci giorni e avrebbe ulteriori e nuovi problemi fisici.

A cura di Alessio Morra

La stagione sulla terra rossa è iniziata e tutti attendono Rafa Nadal, che da mesi sta pensando alla passerella d'addio nei suoi tornei. Ma a Monte Carlo, che comincia a breve, l'ex numero 1 del mondo forse non ci sarà. Lo spagnolo infatti secondo voci insistenti che arrivano dalla Spagna avrebbe ancora dei problemi fisici e il ritiro dal torneo potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ad alimentare queste voci c'è uno strano silenzio social. Perché è addirittura da sabato 23 marzo che Nadal non posta nulla, e questo, considerando le sue medie social, è oggettivamente molto strano. Qualcosa bolle in pentola.

Un 2023 vissuto quasi totalmente da spettatore. Un anno d'assenza tondo. Un'operazione, l'unica via per avere una speranza di tornare in campo. A gennaio Nadal è tornato, lo ha fatto con tutti i crismi, ha giocato il doppio e soprattutto il singolare a Brisbane dove si è fermato nei quarti di finale. Un lieve infortunio gli ha impedito di giocare gli Australian Open. Non era pronto e ha saltato Doha, è volato a Las Vegas per l'esibizione con Alcaraz, poi un altro forfait, stavolta a tabellone già compilato, a Indian Wells. Precauzionale? Forse. Perché la terra è sacra e l'ultimo ballo va fatto con tutti i crismi.

Ora c'è Monte Carlo, torneo che ha vinto addirittura 11 volte – una cifra mostruosa se si pensa che dal secondo dopoguerra nessun altro lo ha vinto più di tre volte (tre successi per Pietrangeli, Nastase, Borg e Muster) – e che forse non disputerà. E al di là di tutto sarebbe un peccato, perché anche quella è casa sua.

Nadal secondo i ben informati avrebbe avuto nuovi problemi, stavolta alla schiena oltre che agli addominali, e avrebbe notevoli difficoltà sia al servizio che nei movimenti; e si allenerebbe sempre nella sua Academy a Manacor. Tutto di nascosto, non solo in campo, ma anche sui social e questa assenza è quella che fa riflettere di più. Non postare foto o video certo non è un delitto, ma se,bra che Nadal non posti nulla perché abbia problemi importanti magari al servizio e le sue difficoltà non vuole mostrarle in rete.

É dal 23 marzo che Rafa Nadal non posta nulla. L'ultima apparizione social è stata essenziale. Lo si vede in una serie di foto in cui si allena e a corredo ci sono solo delle emoji (tra cui una pallina da tennis). Poi il nulla. Strano, stranissimo, per un atleta che ha abituato bene i suoi fan, a tutti loro durante le ricorrenze si è spesso fatto sentire, la Pasqua è appena passata e soprattutto Monte Carlo è o meglio sarebbe alle porte. Considerando tutto ciò, questo silenzio social di Rafa è davvero assordante.