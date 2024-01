Nadal salta gli Australian Open per infortunio, ma non è tutto da buttare: “C’è una buona notizia” Dopo il ritorno in campo a Brisbane e la sconfitta con infortunio contro Thompson, Rafa Nadal ha annunciato il suo forfait nel primo Slam della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Nadal ha annunciato che salterà gli Australian Open per infortunio. La notizia che nessun appassionato di tennis avrebbe voluto leggere è arrivata proprio dal tennista spagnolo che ha ufficializzato il forfait nel primo Slam della stagione con una nota divulgata sui social. Il mancino di Manacor, reduce dal ritorno in campo dopo un anno a Brisbane, nel fare il punto della situazione ha sottolineato che non tutto è da buttare: gli esami hanno evidenziato che il problema fisico non è molto grave.

L'esperto giocatore iberico aveva dimostrato di non avere buone sensazioni dopo il finale del match perso contro Thompson. In quell'occasione infatti Nadal ha accusato un dolore che ha fatto suonare il campanello d'allarme, soprattutto dopo un periodo molto travagliato con un lunghissimo recupero. Il report medico però ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo: "Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema su un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho una micro lacerazione su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona notizia".

Sospiro di sollievo dunque a metà per Nadal e il suo team. Il problema accusato non è grave ma gli impedisce comunque di poter tornare subito in campo, soprattutto in un torneo dello Slam con match da cinque set: "In questo momento non sono pronto a competere al massimo livello di esigenza in 5 set match. Quindi sto tornando in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Ho lavorato duramente durante l'anno per questo ritorno e come ho sempre detto il mio obiettivo è essere al mio miglior livello in 3 mesi".

Sentimenti contrastanti dunque per lo spagnolo. Pesa il fatto di non poter giocare gli Australian Open, ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno c'è la prospettiva di tempistiche per il recupero non lunghissime: "All'interno della triste notizia per me per non essere riuscito a giocare di fronte alla fantastica folla di Melbourne, questa (dell'infortunio non grave, ndr) non è una brutta notizia e restiamo tutti positivi all'evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa".