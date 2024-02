Nadal annuncia il suo rientro ma salterà l’ATP 250 di Doha: “Non sono pronto per giocare” Rafa Nadal non ce la fa annunciando il suo forfait per l’ATP 250 di Doha. Il post sui social: “Purtroppo non sono pronto per giocare e non potrò venire a Doha”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Nadal non vuole fermarsi. Il campione spagnolo dopo un lungo periodo di stop a causa degli infortuni, ha fatto il suo rientro in un campo da tennis a Brisbane a gennaio, dopo un anno di assenza. Nadal aveva di nuovo avuto un altro problema fisico nel quarto di finale perso contro Jordan Thompson che l'ha costretto a rinunciare all'Australian Open. Il maiorchino ha poi ripreso gli allenamenti solo nelle ultime settimane provando a recuperare in vista dei prossimi impegni, ma non è ancora al 100%.

Ecco perché Nadal sui propri account social ha così annunciato ufficialmente il suo forfait per l'ATP 250 di Doha. Un torneo che aveva messo nel mirino per questo 2024 e che aveva già conquistato nell'ormai lontano 2014. Nadal voleva arrivare a questi appuntamenti al massimo della forza per poter competere con i tennisti della nuova generazione come Sinner e Alcaraz su tutti, ma non è ancora il momento: "Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha ma non sono ancora pronto per giocatore e non potrò partecipare al torneo".

Nadal è rammaricato per questo suo forfait: "Mi sarebbe piaciuto giocare a Doha, dove gli organizzatori del torneo e i fantastici tifosi del Qatar mi hanno sempre supportato moltissimo. Purtroppo non sono pronto per giocare e non potrò venire a Doha". Nadal sottolinea però di aver messo nel mirino il prossimo appuntamento in modo da farsi trovare al 100%: "Ci volevo davvero essere e giocare di nuovo dopo quell’indimenticabile vittoria del 2014 – ha sottolineato correlando a questo post una foto di quel successo di 10 anni fa – Mi concentrerò sul lavoro di recupero per essere pronto per l'esibizione di Las Vegas e per lo straordinario torneo di Indian Wells".

Leggi anche Musetti è un muro: vince un punto da 29 colpi e fa impazzire Marsiglia

Nadal ha dunque annunciato un nuovo appuntamento in campo proprio per non incorrere in nuovi infortuni. Durante quell'incontro a gennaio di Brisbane si era procurato una lesione muscolare che l'ha fermato proprio quando si pensava che il suo 2024 potesse essere completamente in discesa. Prima di Indian Wells, è prevista una sua esibizione il 3 marzo contro Carlos Alcaraz a Las Vegas. Dopo prenderà poi il via la stagione sulla terra battuta, che si aprirà il 7 aprile con il Masters 1000 di Monte-Carlo.