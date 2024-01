Nadal è immortale, ritorno in campo impressionante a Brisbane: “Davvero non giocava da un anno?” Rafa Nadal dopo quasi un anno è tornato in campo ed è tornato a vincere. Lo spagnolo ha battuto in due set Thiem a Brisbane e lo ha fatto giocando a un livello impressionante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopoaver giocato in doppio domenica scorsa, Rafa Nadal è tornato a giocare anche in singolare e lo ha fatto in modo meraviglioso. Nel primo turno del torneo di Brisbane lo spagnolo ha mostrato di essere incredibilmente già a un livello altissimo. Tocchi d'alta scuola, volée vincenti, colpi nel suo stile, insomma giocate da (ex) numero uno. Il mondo del tennis è già sbalordito per il suo ritorno, che magari non sarà strepitoso come tutti gli altri ma che sotto certi versi è già stupefacente.

Un 2023 tennistico durato poche settimane, un'assenza lunga quasi un anno, poi il ritorno, prima in campo con gli allenamenti a casa a Maiorca, poi al caldo del Medio Oriente prima di volare in Australia, dove sembra essersi presentato già con ottimi giri del motore. Un incontro di doppio all'attivo, perso 6-4 6-4 in tandem con Marc Lopez, e ora finalmente il singolare, contro Dominic Thiem, avversario di mille battaglie (anche in Australia, nel 2020), a Brisbane.

Nadal ha giocato davvero bene con l'austriaco, che certo non è più ai livelli di un tempo, ma che comunque aveva vinto due match nelle qualificazioni. Ha servito bene Rafa, e il servizio sul cemento è sempre stata la chiave dei suoi successi, ha giocato come se un anno d'assenza non ci fosse stato. Colpi profondi, lunghi, volée di livello. Insomma, quasi la perfezione. Chiaramente c'è bisogno di altri test veri per capire se si può dire di avere di nuovo un grande Nadal, ma certamente la prima prova dopo quasi un anno d'assenza è più che positiva.

Il ritorno di Nadal interessa tutti coloro che amano il tennis, non solo i suoi milioni di tifosi, e viene osservato da vicino anche dagli altri tennisti, tra questi c'è stato un suo connazionale Alejandro Davidovich Fokina che guardando Nadal ha twittato scrivendo: "Non gioca da un anno? Che livello", e in aggiunta un emoji a dir poco stupita.

Nadal è agli ottavi del torneo di Brisbane, ha vinto dopo quasi un anno e scenderà in campo probabilmente giovedì contro il vincente del match tra il russo Karatsev e l'australiano Kubler, con il primo sarebbe un test probante. Di sicuro tutti guarderanno ancora con grande attenzione Rafa, che ha fatto capire subito di essere sulla strada giusta e che vuole, dopo un anno di pausa di voler tornare al vertice.

Raggiante dopo la sfida con Thiem, Rafa ha parlato delle sue emozioni e dei suoi sentimenti: "Mi è mancato sentirmi competitivo, ora voglio ringraziare per tutto il supporto ricevuto. Questo è un giorno molto emozionante per me. Avere l'opportunità di tornare dopo un anno è incredibile. L'ultimo è stato l'anno più difficile della mia carriera".