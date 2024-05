video suggerito

Orsato si ritira in lacrime dopo PSG-Borussia Dortmund: la sua Champions si chiude con due macchie Daniele Orsato non ha retto la commozione dopo la conclusione dell’ultima partita diretta in Champions League. L’arbitro italiano si è lasciato andare alle lacrime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Daniele Orsato non è riuscito a trattenere le lacrime subito dopo il fischio finale di PSG-Borussia Dortmund. L'arbitro italiano si è commosso, consapevole che la semifinale di ritorno è stata l'ultima direzione di gara in Champions della sua carriera. I francesi protestano però per due situazioni da moviola al limite.

La 56a sfida arbitrata nella massima competizione continentale da parte del fischietto della sezione di Schio è stata quella che chiude la sua avventura continentale, iniziata nel lontano 2012. Questo almeno a livello di club visto che Orsato sarà impegnato comunque nella prossima estate in occasione dei campionati Europei.

Partita intensa e non semplice per l'arbitro italiano che ha discusso molto con i giocatori di casa. Questi ultimi si sono lamentati prima per un contatto al limite tra Hummels e Dembélé, inizialmente punito con il rigore e poi invece oggetto di un calcio di punizione dal limite, e poi per un contatto in area su Mbappé. Se nel primo caso la moviola mostra come il tocco del tedesco quasi certamente sia avvenuto sulla linea, nel secondo sembra esserci il fallo sull'attaccante. In entrambi i casi resta qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara, non supportato dal VAR, e protagonista dunque di due possibili errori.

Il triplice fischio finale è stato sottolineato da Orsato con un gesto più plateale del solito proprio a chiudere la sua avventura in Champions. Subito dopo mani sugli occhi per l'arbitro che è rimasto per qualche secondo quasi spaesato in campo. Dopo essere stato raggiunto dai suoi collaboratori ecco l'abbraccio collettivo e i saluti, con grande emozione. Appuntamento ora alle prossime partite di campionato per il fischietto che a fine stagione dovrebbe ritirarsi dopo 22 anni dai professionisti.

Una carriera lunghissima per lui che si era tolto la soddisfazione anche di dirigere una finale di Champions, ovvero quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, vinta dai tedeschi grazie ad un gol dell'ex Juventus Coman. Dolci ricordi per Orsato che potrebbe avere un futuro tutto da scrivere ancora all'interno del mondo del calcio.