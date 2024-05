video suggerito

Hummels porta il Borussia Dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali Borussia Dortmund in finale di Champions undici anni dopo l’ultima volta. Battuto il PSG anche in Francia con il risultato di 1-0. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Borussia Dortmund torna in finale di Champions 11 anni dopo quella persa contro il Bayern Monaco. Un gol di Hummels ha permesso ai tedeschi di battere nuovamente il PSG anche al Parco dei Principi 1-0. Sfortunata la squadra di Luis Enrique che complessivamente tra andata e ritorno ha colpito la bellezza di sei legni.

Come da previsioni è stato il PSG a prendere sin da subito il pallino del gioco alla ricerca del gol che avrebbe rimesso tutto in parità. Grande intensità ma non occasioni monumentali, con chance invece per Ramos, Dembélé e Vitinha. Al contrario è stato il Borussia a sfiorare il gol con un contropiede guidato dal velocissimo Adeyemi, che ha trovato sulla sua strada un sontuoso Donnarumma.

Questo sembrava anche il filo conduttore del secondo tempo, soprattutto dopo il clamoroso palo da distanza ravvicinata colpito da Zaire-Emery. E invece ecco la doccia fredda, sugli sviluppi di un corner. Hummels con uno stacco perfetto ha approfittato della staticità della difesa parigina (il tedesco dimenticato da Beraldo) per insaccare lo 0-1. Una mazzata per il PSG, nemmeno fortunato come confermato dal secondo palo colpito poco dopo da Mendes con un tiro velenoso.

I campioni di Francia hanno avuto modo anche di protestare per un episodio verificatosi intorno al 65′, quando Hummels ha steso al limite Dembélé: Orsato prima ha concesso il rigore, poi ha fatto dietrofront punendo il contatto come esterno all'area con il supporto silenzioso del Var. Come se non bastasse poi sono arrivati anche il quinto legno e il sesto legno in due partite per i francesi con una conclusione sporca di Mbappé e un tiro quasi perfetto di Vitinha.

(in aggiornamento=