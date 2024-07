video suggerito

Zirkzee ha trovato l'accordo con il Manchester United: le commissioni hanno fermato il Milan Il Milan ha dovuto rinunciare a Zirkzee a causa delle commissioni milionarie richieste dai suoi procuratori. Lo United si è inserito nella trattativa ed è pronto a chiudere per l'attaccante.

A cura di Ada Cotugno

Il futuro di Joshua Zirkzee non sarà in Italia perché alle porte c'è il grande trasferimento al Manchester United. La stellina del Bologna è in procinto di illuminare la Premier League, attratto dal progetto di ten Hag che è stato appena riconfermato sulla panchina. Sfuma la pista che lo avrebbe portato al Milan, superato dagli inglesi a causa delle altissime commissioni richieste per il suo trasferimento.

Lo United trova l'accordo con Zirkzee

Il giovane attaccante olandese ha scelto la sua squadra del futuro che lo segue già da diverse settimane: secondo quanto riportato da The Athletic lo United era sulle sue tracce già da tempo, vista la volontà della società di mettere mano all'attacco ringiovanendo la rosa e puntando su profili di grande qualità.

Zirkzee è il profilo perfetto da mettere tra le mani di ten Hag per permettergli di sviluppare le sue idee in vista della prossima stagione. Gli inglesi hanno già trovato l'accordo personale con il giocatore e sono disposti a soddisfare gli agenti per quanto riguarda le commissioni: il procuratore ha fissato come soglia 15 milioni di euro, una cifra che aveva fatto fare passi indietro al Milan. I rossoneri non erano disposti a sborsare così tanto e alla fine hanno lasciato spazio allo United che sul tema economico hanno pochi rivali.

Pronti a pagare la clausola

L'accordo con Zirkzee è trovato, così come quello con i suoi procuratori, e l'ultimo step da compiere è quello di pagare la clausola al Bologna che è fissata a 40 milioni di euro. In realtà nei piani della società c'è l'idea di trattare con la squadra italiana per poter avere un piccolo sconto e abbassare il costo dell'operazione che potrebbe essere molto elevato.

Non è ancora chiaro se Saputo sia disposto a trattare per abbassare il costo del suo attaccante, vista anche l'alta richiesta che potrebbe attirare nuovi club disposti a pagare la clausola per intero, ma l'accordo dell'olandese con lo United potrebbe essere un punto a favore per mandare in porto l'affare.