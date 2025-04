Onana dà ragione a Matic, due papere e il Manchester United non vince: ora ha un triste primato

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

André Onana ha commesso due errori gravi contro l'Olympique Lione, nella partita valida per i quarti di finale di Europa League, che sono costati la vittoria al Manchester United. Il portiere camerunese ha sbagliato due interventi e ha reso vani gli sforzi della squadra di Ruben Amorim, che aveva ribaltato lo svantaggio iniziale e si è vista recuperare nei secondi finali.

Dall'inizio della scorsa stagione nessun portiere ha commesso più errori che hanno portato a subire gol per i club della Premier League in tutte le competizioni: sono ben 9 gli infortuni del portiere dello United che hanno portato alle reti degli avversari.

Onana con la sua prestazione ha dato ragione a Matic che in sala stampa lo ha attaccato in maniera durissima ("Certo, non sarà facile, ma penso che siamo molto più forti di loro"): "Per dire una cosa del genere, ci vuole coraggio. Rispetto tutti, ma devo rispondere. Quando sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United".

Onana dà ragione a Matic: due papere e il Manchester United non vince

Il Lione si è portato in vantaggio con una punizione di Thiago Almada che Onana ha calcolato malissimo: il pallone gli è rimbalzato davanti ed è finito in rete tra lo stupore generale. Il portiere ex Inter e Ajax è stato ingannato da un tentativo aereo di un avversario ma non è riuscito a respingere la palla e ha mandato sotto la sua squadra.

Onana ha colpe anche in occasione del gol del pareggio finale dell'Olympique Lione con Cherki, arrivato dopo l'illusoria rete di Zirkzee: il portiere camerunese non ha trattenuto il tiro di Mikautadze e il jolly offensivo francese si è avventato sul pallone e l'ha insaccato da pochi passi.

Amorim: "Fiducia in Onana? Continueremo a lavorare sodo e a migliorare"

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, è stato interpellato sulle responsabilità di Onana in una serata che sarebbe potuta finire diversamente per i Red Devils: "Quando un giocatore sbaglia, sbaglia tutta la squadra, quindi continuiamo così. Se ho fiducia in Onana? Continueremo a lavorare sodo e a migliorare".