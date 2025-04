Matic distrugge Onana: “È il peggior portiere nella storia del Manchester, stia attento a cosa dice”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Lione e Manchester United inizia già ad infiammarsi. In campo la squadra di Paulo Fonseca affronterà quella di Ruben Amorim attualmente ferma al tredicesimo posto in Premier League. Fuori, le dichiarazioni a distanza di Nemanja Matic e quelle di André Onana hanno reso il clima attorno alla partita assolutamente incandescente. Ad accendere la miccia è stato però proprio il portiere dello United, ex Inter, che in conferenza stampa parlando degli avversari ha spiegato senza filtri:

"Dobbiamo andare lì e dimostrare chi siamo. Se restiamo concentrati, compatti e uniti e seguiamo la strategia di gioco, vinceremo la partita. Certo, non sarà facile, ma penso che siamo molto più forti di loro". Parole che hanno fatto infuriare Matic che poco dopo, presentandosi in sala stampa, ha risposto a un giornalista che gli chiedeva quale fosse il suo pensiero dopo queste dichiarazioni. L'ex Roma di certo non si trattiene: "Per dire una cosa del genere, ci vuole coraggio. Rispetto tutti, ma devo rispondere. Quando sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United".

Onana dopo uno dei suoi tanti errori commessi al Manchester United.

Il centrocampista del Lione va su tutte le furie: "Devi stare attento a quello che dici – continua Matic -. Se David de Gea, Peter Schmeichel o Van der Sar avessero detto una cosa del genere, mi farei delle domande. Ma se statisticamente sei uno dei peggiori portieri nella storia moderna del Manchester United, allora deve dimostrarlo, prima di dirlo. Vedremo". Parole al veleno che accendono inevitabilmente i riflettori su questa partita che si prospetta già come una delle più importanti da seguire nella notte di Europa League pronta a regalare nuove emozioni.

Onana replica sui social alle parole di Matic

Onana però non è rimasto in silenzio e sui social ha risposto prontamente quando ha visto la replica di Matic: "Non mancherei mai di rispetto a un altro club – ha sottolineato attraverso un tweet sul proprio account ufficiale -. Sappiamo che domani sarà una partita difficile contro un avversario forte. Ci concentriamo sulla preparazione di una performance che renda orgogliosi i nostri fan". E chiude con una battuta al veleno forse indirizzata proprio allo stesso Matic: "Almeno ho alzato trofei con il club più importante del mondo. Alcuni non possono dire lo stesso".