Mbappé è in ritardo e il pullman del Real parte senza di lui: cos'è successo dopo la partita col Borussia Kylian Mbappé in ritardo per il test antidoping al quale si è sottoposto e così il pullman del Real Madrid parte senza di lui lasciandolo allo stadio. È successo dopo i quarti col Borussia Dortmund.

A cura di Fabrizio Rinelli

Kylian Mbappé è stato uno dei protagonisti dei quarti di finale vinti dal Real Madrid contro il Borussia Dortmund. L'attaccante francese si è distinto, al rientro in campo, con una mezza rovesciata che sul punteggio di 3-1 si pensava potesse aver chiuso la partita. I tedeschi poi non sono riusciti ad andare oltre il 3-2 sfiorando poi anche il pareggio reso impossibile solo dalla splendida parata di Courtois. L'attaccante francese però a fine partita è stato vittima di una disavventura. L'ex PSG è stato infatti chiamato per un test antidoping. Una pratica comune e non insolita per i calciatori al termine di una partita.

Mbappé si è sottoposto al test ma a un certo punto quello che doveva essere solo un controllo si è trasformato in qualcosa di più andando avanti per diverso tempo. Come riferisce ‘MARCA', il francese era in ritardo e nel frattempo i compagni di squadra del Real avevano gradualmente lasciato lo stadio per salire sull'autobus e dirigersi verso l'aereo che li avrebbe riportati a West Palm Beach, Miami, la loro base per questo Mondiale per Club. Tutti sono riusciti a salire sul pullman tranne Mbappé il cui test antidoping è durato molto di più. La squadra si era infatti radunata in autobus alle 19:30 mentre Mbappé ha lasciato lo stadio alle 20:28. Per questo motivo il pullman delle Merengues è partito lasciando l'ex PSG allo stadio.

La mezza rovesciata di Mbappé che è valsa il terzo gol del Real.

Il club madrileno è stato costretto a partire senza Kylian Mbappé mentre il presidente Florentino Perez è andato via a bordo di un'auto scura. L'attaccante francese ha impiegato più tempo del previsto per sottoporsi a un test antidroga e l'intera squadra ha lasciato il MetLife Stadium senza di lui. Quasi un'ora di ritardo per Mbappé che è stato costretto ad essere accompagnato a destinazione da un membro del club e portato via a bordo di un'auto scura, scortato da almeno inque volanti della polizia. Un finale inaspettato per lui nonostante il gol ai quarti che ha contributo al passaggio del turno del Real Madrid pronto a sfidare ora il PSG in semifinale.

Il precedente di Mbappé quando giocava col PSG: in ritardo sempre per l'antidoping

Ma non è la prima volta che accade questo a Kylien Mbappè. Lo scorso anno, al termine della semifinale di Champions sempre contro il Borussia Dortmund ma quando il francese vestiva la maglia del PSG, l'attaccante non è riuscito a prendere il volo con tutta la squadra diretto a Parigi poiché bloccato in Germania sempre a causa dei controlli antidoping post partita che l'hanno costretto a saltare il volo e raggiungere la Francia con un'auto privata. Di certo ogni volta che si sottoporrà a un test antidoping ora Mbappé baderà bene al tempo trascorso.