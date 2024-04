Sinner giocherà pure il torneo di Halle, potrebbe farlo da numero 1 ATP: “Sarà speciale”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner giocherà anche il torneo di Halle, classico appuntamento su erba che precede tradizionalmente il torneo di Wimbledon. Il tennista italiano ha dato l'annuncio sugli account social del torneo tedesco, che potrebbe essere il primo che giocherà da numero 1 della classifica ATP.

Si è amministrato fin qui, ha giocato solo tornei di alto livello in quest'avvio di 2024, più il 500 di Rotterdam. E dopo Madrid, dove è la testa di serie numero 1, e Roma, Sinner sarà in campo al Roland Garros, dove materialmente potrebbe arrivare il sorpasso ai danni di Djokovic. Poi c'è l'erba, ma per prepararsi bene per Wimbledon Jannik ha deciso di scendere in campo ad Halle, torneo 500 che si gioca in contemporanea con il Queen's.

Sinner ha dato l'annuncio ufficiale con un video sui canali social del torneo dicendo: "Ciao a tutti, sono qua per dirvi che giocherò ad Halle quest'anno. Non vedo l'ora. Ho ricevuto una wild card alcuni fa per le qualificazioni. Sarà un torneo molto speciale per me e vi aspetto lì".

Quando Sinner può diventare numero 1 ATP

Parla di torneo speciale e lo fa perché cinque anni fa ebbe una wild card per il torneo delle qualificazioni, quando era ancora minorenne. E il torneo del 2024 potrebbe essere speciale perché potrebbe essere il primo che Sinner potrebbe giocare da numero 1 della classifica ATP. I calcoli da fare sono ancora complicati, perché ci sono troppe varianti, mase tra Madrid e Roma Jannik si avvicinerà ulteriormente a Djokovic basterà ‘poco' al Roland Garros per mettere la freccia e completare il sorpasso.

Il programma di Sinner: quali tornei giocherà

Jannik sarà impegnato sul rosso ora con Madrid, poi sarà la volta degli Internazionali d'Italia di Roma e da fine maggio c'è il Roland Garros. Erba con Halle e Wimbledon, dove disputò le semifinali nel 2023. Poi Bastad in preparazione delle Olimpiadi di Parigi, uno dei grandi obiettivi stagionali di Sinner.