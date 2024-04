video suggerito

Sinner torna sulla terra rossa dopo Wimbledon, in Svezia non possono crederci: ha un piano preciso Jannik Sinner sarà in campo in estate al Nordea Open in Svezia, per la gioia e l’incredulità degli organizzatori. Il tennista italiano ha un piano preciso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Avere la possibilità di veder giocare Sinner per gli organizzatori di un torneo è diventato un vanto. Basti pensare all'entusiasmo dei boss del Nordea Open, evento in programma in Svezia la prossima estate, che si sono già assicurati la certezza della presenza di Jannik. Una scelta non casuale quella del tennista italiano numero 2 al mondo, che ha deciso di giocare a Bastad per prepararsi al meglio alle Olimpiadi.

Magnus Norman, direttore del torneo che si terrà dall'8 al 21 luglio, non ha nascosto la gioia per l'iscrizione di Sinner al Nordea Open che sembra quasi un sogno: "È molto bello che Jannik venga da noi. Dobbiamo darci un pizzicotto sul braccio per il fatto che abbia scelto Bastad invece di altre competizioni che si terranno nella stessa settimana, dato che è uno degli atleti più in voga al mondo. È simpatico, dà sempre il 100% e non vediamo l'ora di vederlo in azione".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Christer Hult, CEO del Nordea Open: "È davvero inimmaginabile. Ha doti incredibili e penso che alla fine diventerà il numero uno. Siamo ovviamente soddisfatti e lui è entusiasta di venire qui".

Come mai Sinner ha scelto di dire già di sì agli organizzatori del torneo sulla terra rossa svedese in programma la prossima estate nel bel mezzo della stagione sull'erba dopo Wimbledon? Una decisione legata alla necessità di allenarsi meglio sulla terra battuta, per prepararsi alla grande al torneo Olimpico. Dal 28 luglio infatti Jannik sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi sui campi del Roland Garros di Parigi. Queste le sue parole: "Sono molto contento di partecipare al Nordea Open, mi dicono essere un grande evento. Ci vediamo presto!".

Tutti contenti dunque: gli svedesi per poter veder giocare Sinner dal vivo, e Jannik per potersi allenare bene su una superficie gradita per le Olimpiadi.