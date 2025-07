Dimitrov rompe il silenzio dall’ospedale dopo Wimbledon: “L’universo aveva un piano diverso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grigor Dimitrov non è molto dedito ai social. Il tennista bulgaro posta di rado, ma stavolta ha fatto un'eccezione. La delusione per l'infortunio patito durante la partita giocata con Sinner a Wimbledon è fortissima. Ha voluto far sentire la sue voce, con delle parole sentite. A corredo su Instagram ha postato un paio di fotografie, nelle prime lo si vede in campo, in azione, nell'ultima in ospedale mentre mangia, triste e dispiaciuto.

"Uno dei momenti più dolorosi della mia carriera"

Era avanti di due set con Sinner, il numero 1 al mondo, e stava cullando un sogno, quello di vincere contro il migliore sull'erba di Wimbledon. Ma sul 2-2 del terzo set ha riportato un infortunio muscolare, che lo ha escluso ancora una volta da un torneo dello Slam. Ma stavolta gli ha fatto male tanto. Il contesto e il risultato hanno reso amarissimo il suo ritiro.

Accompagnato da Sinner ha lasciato il campo, poi non ha fatto sapere più nulla di sé, fino al post su Instagram nel quale Dimitrov ha usato parole che non lasciano indifferenti: "A volte il cuore vuole andare avanti… ma l'universo ha un piano diverso per noi. Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis… i tuoi messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili. Grazie a tutti. Davvero. Il recupero inizia ora. Ci vediamo presto. G".

L'infortunio di Dimitrov nella partita con Sinner

Dimitrov con Sinner aveva perso le ultime quattro partite, ma sul Centrale di Wimbledon era riuscito a giocare la partita perfetta. Break in avvio e 6-3. Poi un altro break e 7-5 nel secondo set. Il bulgaro era on fire, Sinner, pur dolorante al gomito, provava a tenere botta, poi sul 2-2 dopo un ace sente una fitta al pettorale. Si fa visitare, prova a capire se può continuare. Non ce la fa ed è costretto a ritirarsi in lacrime. Accompagnato da Sinner esce tra gli applausi di Wimbledon, con un rammarico che non finirà presto. Dimitrov starà fuori quasi tutta l'estate e proverà a tornare per gli US Open.