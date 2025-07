Sinner-Dimitrov a Wimbledon in diretta: Jannik per un posto ai quarti

Jannik Sinner in campo a Wimbledon in questo lunedì 7 luglio. Sinner affronta oggi Grigor Dimitrov, tennista bulgaro di prima fascia, che ha già battuto in quattro occasioni, i precedenti dicono 4-1 Jannik. L'incontro si disputerà sul campo centrale e prenderà il via attorno le ore 19. Diretta TV esclusiva su Sky, che manderà in onda la partita degli ottavi su Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro. Chi vincerà mercoledì 9 affronterà nei quarti Shelton o Sonego.

