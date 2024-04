video suggerito

ATP Madrid, oggi il sorteggio del tabellone: Sinner testa di serie numero 1 Jannik Sinner gioca pure Madrid e lo fa farà da testa di serie numero 1 dopo il forfait di Djokovic. A rischio pure Alcaraz. Torna in campo Nadal, ma manca Berrettini. Si disputa anche il torneo femminile.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo e lo fa nel Mutua Madrid Open, il quarto torneo 1000 della stagione 2024, che precede gli Internazionali d'Italia di Roma. Sinner sarà la testa di serie numero 1 dopo il forfait di Djokovic, che potrebbe incidere anche sulla corsa al vertice della classifica ATP. In dubbio pure Alcaraz. Berrettini e Fognini assenti. Ma saranno tantissimi gli italiani in tabellone. C'è anche Rafa Nadal, che torna giocare un torneo di questo livello dopo quasi due anni. A Madrid si disputa anche il torneo femminile, con Swiatek testa di serie numero 1.

Il tabellone del Madrid Masters, Sinner con Medvedev e Ruud

Jannik Sinner per la prima volta è la testa di serie numero 1 di un torneo 1000. Nelle prossime ore verrà effettuato il sorteggio del tabellone, che sarà privo di Djokovic e forse pure di Alcaraz, che comunque è in tabellone. Lo spagnolo, detentore del torneo, è in dubbio e lo resta nonostante tutto dopo il problema al braccio che lo ha costretto a saltare Monte Carlo e Barcellona. Se mancherà pure Alcaraz Jannik sarà privo dei suoi consueti rivali. Medvedev è la testa di serie numero 3 ed è dalla parte di Sinner, così come Ruud. In basso invece ci sono, oltre ad Alcaraz, Tsitsipas, Zverev e Hurkacz.

Si rischia, in caso di forfait di Alcaraz, di avere un tabellone molto sbilanciato. Occhio, in ogni caso, a Zverev, già vincitore di questo torneo, e soprattutto a Tsitsipas e Ruud, che si sono affrontati nelle finali di Monte Carlo e Barcellona. In tabellone c'è anche Rafa Nadal, campione cinque volte a Madrid, che esordirà con il 2007 Blanch.

Musetti è finito dalla parte di Alcaraz e potrebbe sfruttare l'eventuale forfait di Alcaraz. Mentre Arnaldi al secondo turno potrebbe sfidare Medvedev, che sul rosso non si esprime al meglio. In tabellone anche Darderi, subito con Monfils, e Cobolli con Tabilo.

I possibili avversari di Sinner al torneo di Madrid

Jannik Sinner esordirà venerdì o sabato contro Sonego o un qualificato. Il numero 2 ATP potrà vivere ancora una volta un derby. Al terzo turno, secondo classifica, ci sarebbe l'australiano Thompson che, però, non è uno specialista sul rosso. Il livello si alzerebbe dagli ottavi in poi con eventualmente Khachanov, che non ha giocato Barcellona per infortunio, e nei quarti uno tra Ruud e Dimitrov. Difficile prevedere il semifinalista. Medvedev per tabellone, Tsitsipas per risultati e attitudine alla terra rossa.

Sonego/qualificato: secondo turno

Thompson/Kotov/qualificato: terzo turno

Khachanov/Jarry/Galan/Cobolli/Tabilo: ottavi

Ruud/Dimitrov/Auger-Aliassime/Norrie/Mannarino: quarti

Medvedev/Tsitsipas/Shelton/de Minaur/Nadal: semifinale

Alcaraz/Zverev/Rune/Rublev/Fritz/Hurkacz: finale

Il calendario del Masters 1000 di Madrid

Il torneo femminile inizia martedì 23 aprile, quello maschile mercoledì 24. Sinner esordirà venerdì o sabato. La prossima settimana sarà intensa con ottavi, tutti in un giorno, quarti, semifinali e le due finali.

Mercoledì 24, Giovedì 25 aprile: primo turno

Venerdì 26, Sabato 27 aprile: secondo turno

Domenica 28, Lunedì 29 aprile: terzo turno

Martedì 30 aprile: ottavi

Mercoledì 1 maggio, Giovedì 2 maggio: quarti

Venerdì 3 maggio: semifinali

Domenica 5 maggio: finale