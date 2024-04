Sinner stoico, batte Khachanov in rimonta a Madrid: Jannik più forte del dolore all’anca

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner è ai quarti di finale del torneo di Madrid. La testa di serie numero 1 ha vinto in tre set contro il russo Karen Khachanov, avversario ostico che si era imposto anche nel primo set. Un successo pesantissimo per Sinner, che era stato in dubbio a causa di un problema all'anca, e che ora attende il vincente di Ruud – Auger-Aliassime, suo avversario ai quarti giovedì secondo tabellone.

Gioca o no? Il dilemma c'è stato fino a metà pomeriggio. Sciolta la riserva, Sinner è sceso in campo e ha mostrato di essere in buona condizione. Khachanov, non è un top ten, ma è un giocatore di altissimo livello, un tennista che sa fare tutto. Primo set, equilibrato, tutto sul filo, poi a sorpresa, all'undicesimo gioco, c'è il break, l'unico del set che vince 7-5 Khachanov.

Sinner non si scompone, si rimette a giocare e fa suo il secondo set, lo vince con il punteggio di 6-3. Khachanov non riesce a tenere il ritmo di un giocatore indiavolato e che ha la possibilità a Madrid di avvicinarsi ulteriormente al numero 1 della classifica ATP, Djokovic è ancora davanti, ma non gioca il quarto torneo 1000 della stagione.

Nel terzo set c'è un momento in cui Sinner ha fatto capire, nuovamente, perché è il miglior giocatore al mondo. Non è al top fisicamente, il russo è avanti 2-1 e ha una palla break, ma da quel momento in poi vince i punti solo lui, e un paio sono da triplo circoletto rosso.

Applausi scroscianti, non solo da parte dei tifosi italiani presenti sugli spalti, e poco dopo arriva il break, Jannik si mette davanti e mantiene il vantaggio e sul 5-3 strappa ancora la battuta a Khachanov e si impone dopo due ore e nove minuti in tre set. Sinner passa ai quarti e se la vedrà con Ruud o Auger-Aliassime giovedì. L'italiano continua a guadagnare punti su Djokovic.