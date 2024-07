video suggerito

Volley alle Olimpiadi 2024: convocati Italia maschile e femminile, gironi e calendario Da sabato 27 luglio fino a domenica 11 agosto alle Olimpiadi di Parigi sono di scena i due tornei di volley maschile e femminile. La Nazionale guidata da De Giorgi giocherà contro Brasile, Polonia ed Egitto, quella di Velasco contro Rep. Dominicana, Turchia e Olanda. Tutte le partite, le date e gli orari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italvolley maschile e femminile proveranno a ritagliarsi un doppio posto da protagonista all'interno delle Olimpiadi di Parigi. I presupposti per fare benissimo ci sono tutti con le due squadre che si presentano al via con ambizioni importanti. Il torneo femminile si svolgerà dal 28 luglio all’11 agosto, con la nostra nazionale guidata in panchina da Julio Velasco che esordirà il 28 luglio, contro la Turchia. Per la nazionale maschile di Fefé De Giorgi appuntamento il giorno prima per il debutto previsto il 27 luglio contro il Brasile.

I primi a scendere sul parquet olimpico in calendario sono i maschi, il 27 luglio, con la Nazionale che sfiderà i campioni del mondo in carica del Brasile, prima di sfidare l'Egitto e infine la Polonia, gara che chiuderà la prima fase del Pool B. Per le azzurre, appuntamento il giorno dopo, il 28 luglio: dopo aver ottenuto la quota Olimpica per Parigi 2024 tramite ranking, l'Italvolley rosa si presenta comunque ai Giochi da vincitrice della Volleyball Nations League 2024. Prima sfida alla Turchia, poi Paesi Bassi e Repubblica Dominicana.

Pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi, il girone dell'Italia e il calendario

Il torneo olimpico di pallavolo maschile ai Giochi di Parigi inizierà il 27 luglio, con la finale che varrà l'oro in programma il 10 agosto alle ore 13:00. Il girone dell'Italia maschile di volley, il Pool B, scatta sabato 27 luglio e prevede tre gare per gli Azzurri contro Brasile, Egitto e Polonia. Ecco di seguito la composizione del Girone dell'Italia e tutto il calendario del torneo olimpico.

Calendario volley maschile alle Olimpiadi 2024: le partite dell'Italia

Qui il calendario dell'Italia maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024

Sabato 27 luglio – Italia – Brasile, ore 13:00 (Girone B)

Italia – Brasile, ore 13:00 (Girone B) Martedì 30 luglio – Italia – Egitto, ore 09:00 (Girone B)

Italia – Egitto, ore 09:00 (Girone B) Sabato 3 agosto – Polonia – Italia, ore 17:00 (Girone B)

Il calendario della fase finale:

Lunedì 5 agosto- Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.

ore 9; ore 13; ore 17; ore 21. Mercoledì 7 agosto – Semifinali ore 16 e ore 20

ore 16 e ore 20 Venerdì 9 agosto – Finale medaglia di bronzo ore 16

ore 16 Sabato 10 agosto – Finale medaglia d'oro ore 13

I convocati dell'Italia del volley maschile a Parigi

Tutto è pronto per il torneo olimpico di volley maschile e per affrontarlo al meglio Ferdinando "Fefè" De Giorgi ha diramato la lista dei 12+1 giocatori convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Palleggiatori: Simone Giannelli (Capitano) e Riccardo Sbertoli.

Simone Giannelli (Capitano) e Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo.

Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Luca Porro, Mattia Bottolo. Centrali: Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta.

Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta. Liberi: Fabio Balaso

Fabio Balaso Tredicesimo giocatore: Gabriele Laurenzano (libero)

ItalVolley femminile ai Giochi Olimpici 2024: girone e calendario

Il torneo di pallavolo femminile a Parigi 2024 si disputerà dal 28 luglio all’11 agosto. La competizione prevede 12 squadre suddivise in tre gironi, l'Italvolley di Velasco è stata inserita nel Pool C con Repubblica Dominicana, Olanda e Turchia. Ecco le avversarie e tutto il calendario del torneo femminile di volley ai Giochi.

Le azzurre della pallavolo alle Olimpiadi

Il ct Julio Velasco ha diramato la lista delle 12 convocate più la 13a giocatrice, di riserva, che andranno a formare il gruppo tricolore in Francia per le Olimpiadi di Parigi. Eccole:

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Gaia Giovannini.

Alice Degradi, Caterina Bosetti, Myriam Sylla, Gaia Giovannini. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr.

Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Libero: Monica De Gennaro.

Monica De Gennaro. Tredicesima giocatrice: Ilaria Spirito (libero)

Calendario volley femminile alle Olimpiadi 2024, gli orari delle partite dell'Italia

La Nazionale di volley femminile è impegnata nel Pool C con tre gare. Ecco le date, gli avversari e l'orario in cui scenderà in campo.

Domenica 28 luglio: Italia-Rep. Dominicana alle ore 13:00

alle ore 13:00 Giovedì 1 agosto: Italia-Olanda alle ore 17:00

alle ore 17:00 Domenica 4 agosto: Italia-Turchia alle ore 09:00

Il calendario della fase ad eliminazione diretta

Martedì 6 agosto- Quarti di Finale ore 9; ore 13; ore 17; ore 21.

ore 9; ore 13; ore 17; ore 21. Giovedì 8 agosto – Semifinali ore 16 e ore 20

ore 16 e ore 20 Sabato 10 agosto – Finale medaglia di bronzo ore 16

ore 16 Domenica 11 agosto – Finale medaglia d'oro ore 13

Ultime news e approfondimenti