Djokovic salta Madrid, cosa cambia per Sinner nella classifica ATP: il numero 1 è più vicino Jannik Sinner con il forfait di Djokovic a Madrid ha la possibilità, tanto teorica quanto pratica, di effettuare il sorpasso al numero 1 ATP dopo gli Internazionali d'Italia di Roma, anche se è più facile immaginarlo numero 1 dopo il Roland Garros.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha deciso di rinunciare anche al torneo 1000 di Madrid, che prenderà il via mercoledì 24 aprile. Jannik Sinner in automatico sarà la testa di serie numero 1. Fin qui la notizia secca, anzi le due notizie della giornata. Ma in realtà ce n'è un'altra. Perché il forfait di Djokovic avvicina sensibilmente il tennista italiano alla prima posizione della classifica ATP. Cosa serve a Sinner nelle prossime settimane per effettuare il sorpasso al serbo?

Djokovic non gioca l'ATP Madrid 2024

Anche lunedì prossimo Djokovic sarà numero 1 al mondo, ha superato da tempo le 400 settimane al vertice. Sinner numero 2, con Alcaraz ormai lontano, anche a causa dell'infortunio che gli ha impedito di giocare Monte Carlo e Barcellona. Medvedev potrebbe sopravanzare lo spagnolo, ma è lontano dai primi due, ed ha in scadenza i 1000 punti di Roma. Per la prima posizione è una lotta a due. Djokovic il 22 aprile si ritroverà con 9990 punti, Sinner invece con 8660. Il gap è di 1330 punti esatti.

Ciò significa che nulla potrà cambiare dopo il torneo di Madrid, che assegna 1000 punti al vincitore. Ma qualcosa di grosso, in linea teorica nonché pratica, potrebbe succedere dopo gli Internazionali d'Italia. Cosa dovrebbe accadere per il cambio della guardia dopo Roma?

Sinner può diventare numero 1 già dopo gli Internazionali di Roma

Il 20 maggio, sarà un lunedì, e quel giorno la classifica ATP avrà al comando o Djokovic o Sinner. La base sono i 1330 punti di differenza al momento. Ma in realtà sono di meno. Perché Djokovic e Sinner a Madrid nel 2023 non hanno giocato, ma a Roma sì. Novak perse ai quarti e quindi scarta 180 punti, Sinner invece agli ottavi, e scarterà ‘solo' 90 punti. Dunque il gap reale è di 1240 punti. Non giocando Madrid Djokovic non metterà niente nel suo carniere, a differenza di Sinner che invece può aumentare il suo punteggio. Se vincerà otterrà 1000 punti tondi, dovesse perdere in semifinale, come a Monte Carlo, ne prenderebbe 400.

Quindi calcoli più precisi si faranno dopo Madrid, ma la testa di serie numero uno dell'Open spagnolo, avrà la possibilità, a meno di una debacle prima di Roma, di effettuare il sorpasso già dopo gli Internazionali d'Italia. La situazione sarà più semplice da calcolare al termine di Madrid quando si conoscerà il risultato di Jannik e il conseguente punteggio ottenuto. In ogni caso a Sinner per poter pensare di essere numero 1 dopo Roma ‘basterà' avere meno di 1000 punti di svantaggio da Djokovic dopo l'appuntamento nella Caja Magica.

Al Roland Garros la chance principale di Sinner

La possibilità di diventare numero 1 dopo il Roland Garros, il 10 giugno, invece, è sempre più viva. Perché a Parigi Djokovic difende il titolo, e 2000 punti tondi, a differenza di Sinner, che invece ne perderà solo 45. E lì, dove si disputeranno anche le Olimpiadi del tennis, materialmente Jannik potrà mettere la freccia e avrà la possibilità di diventare il primo italiano numero 1 della classifica ATP.