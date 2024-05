video suggerito

Il capolavoro di Hummels contro il PSG: il gol non è la cosa più impressionante che ha fatto Mats Hummels Mvp in entrambe le sfide di semifinale di Champions League contro il Psg. Ha messo la museruola a Kylian Mbappé e ritorna in finale con il Borussia dopo 11 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wembley 2013-Wembley 2024. Un viaggio durato 11 anni che riporta il Borussia Dortmund in finale di Champions League, per mano soprattutto di Mats Hummels. Il suo contributo è andato molto al di là del colpo di testa che al 50′ ha dato l'1-0 ai tedeschi. In 180′ passati a difendere su Kylian Mbappé e su tutto l'attacco parigino, il difensore centrale del Borussia ha commesso un solo fallo, con l'attacco del Psg rimasto a secco in entrambe le sfide. Hummels è stato per questo motivo nominato Mvp sia nella gara di andata, che nel match di ritorno.

Hummels Mvp in entrambe le sfide di Champions League

Le statistiche di Hummels nel corso delle due partite sono da capogiro. Su 17 contrasti, ne ha vinti ben 14. ha recuperato 8 palloni, ne ha respinti 13. Il tutto commettendo un solo fallo in 180 minuti. Grazie a queste sue prestazioni, tornerà a giocarsi la finale di Champions League a Londra, come già successo nel 2013 dove il Borussia venne sconfitto dal Bayern Monaco per 2-1, in una finale tutta tedesca.

Hummels e Reus unici superstiti del 2013

Sono due i calciatori che erano presenti nel 2013, e che saranno in campo anche a Wembley l'1 giugno prossimo per la finale della Champions League. Oltre a Hummels, anche Marco Reus era presente 11 anni fa, e proprio nella notte di Wembley giocherà l'ultima partita con la squadra tedesca. Nella finale di Londra saranno presenti anche Sven Bender, presente nell'undici schierato nella finale del 2013, e Nuri Sahin, che subentrò solo nel recupero, entrambi in panchina come vice allenatori di Terzin.

La storia si ripeterà?

Il cammino in Europa del Borussia in Champions League assomiglia a quello di una "squadra del destino". Dopo essere riuscita a chiudere al primo posto il girone, arrivando davanti proprio al Psg, ha evitato le squadre più forti fino alla semifinale. Contro il Psg è riuscito ad avere la meglio nonostante il dominio a livello di gioco nel corso delle due partite della squadra francese, che ha colpito ben 6 legni nel corso dei 180′,

Nella finale del 2013, con Jurgen Klopp in panchina, il Borussia si trovò ad affrontare il Bayern Monaco, contro cui perse per 2-1 in una finale tutta tedesca. Stasera, proprio il Bayern sarà impegnato in trasferta contro il Real Madrid nella semifinale di ritorno , dopo il 2-2 dell'andata. Chissà che il destino non le possa mettere nuovamente di fronte fra meno di un mese a Wembley.