Nadal torna in campo, fa magie ma perde e l'avversario lo sfotte: "Ora è più divertente sfidarlo" Rafa Nadal in tandem con Marc Lopez è sceso in campo nel torneo di doppio di Brisbane. I due tennisti spagnoli sono stati sconfitti dagli specialisti australiani Thompson e Purcell.

A cura di Alessio Morra

Quando annunciò il suo ritorno nel 2024 Rafa Nadal commosse gli appassionati, si vedeva nel suo volto la tristezza ma anche l'incertezza per il suo futuro. Il 2024 è alle porte e il ritorno in singolare è praticamente alle porte, martedì 2 gennaio sfiderà Thiem a Brisbane, ma in Australia, e prima ancora della fine del 2023, è sceso in campo in un incontro ufficiale. Nadal ha giocato in doppio il primo match dopo quasi dodici mesi, ha perso in tandem con Lopez, ma ha mostrato il suo tocco magico e dopo la partita è stato simpaticamente sfottuto da uno dei suoi avversari: Jordan Thompson.

Se è tornato è perché sta bene e può, con il tempo, competere ad alti livelli. Questo lo pensano un po' tutti di Nadal, che certo non ha bisogno di una passerella nel 2024. Quelle parole le ha ribadite anche Djokovic. In attesa del primo turno del 250 di Brisbane, Rafa è tornato in campo giocando in doppio in tandem con Marc Lopez, vinsero assieme l'oro alle Olimpiadi del 2016, ma Lopez ufficialmente ha lasciato il tennis professionistico nel 2022.

Una sfida complicata contro una coppia vera quella formata da Jordan Thompson e Max Purcell, due australiani, che al di là del fattore casa, giocano bene in doppio. Nadal ha giocato bene, ha prodotto un paio di colpi favolosi, ma la partita è stata vinta con un doppio 6-4 da Thompson e Purcell. L'ex numero 1 del mondo può essere soddisfatto perché ha mostrato di essere su livelli buoni dopo un'assenza così lunga.

Il destino a Nadal ha assegnato come avversario dei sedicesimi in singolare Dominic Thiem, austriaco che è stato di alto livello che proviene dalle Qualificazioni. Nadal e Thiem hanno dato vita a partita belle e soprattutto storiche. E questo sarà il refrain in ogni torneo di Rafa, perché avendo giocato oltre 1000 partite è chiaro che davanti a sé troverà qualcuno che ha già affrontato.

Così è stato pure nel doppio di Brisbane, dove Jordan Thompson con un enorme sorriso sulle labbra ha detto: "É stato grande rivedere Rafa, abbiamo giocato contro un paio di volte in singolare. Per me è stato un piacere riportarlo in campo in doppio". Il tenore dell'intervista è stato quello e il giornalista all'australiano ha chiesto: "Quindi è stato più divertente giocare qui che al Roland Garros?".

La risposta è stata: "Stringendomi la mano gli ho detto che a Parigi è stato un piacere, ma non è stato divertente". E giù sorrisi. Nadal e Thompson in singolare si sono sfidati due volte, curiosamente sempre in Francia, lo spagnolo ha vinto sia a Bercy (nel 2020) che a casa sua (nel 2022) con un triplo 6-2.