Nadal vince la battaglia con Cachin, l'avversario lo spiazza a rete: "Hai realizzato il mio sogno" Rafa Nadal sorpreso da Cachin al momento dei saluti dopo il match di Madrid. L'argentino ne ha approfittato per chiedergli un cimelio.

A cura di Marco Beltrami

Partiamo dalla fine. E in particolare dal momento dei saluti tra Nadal e Cachin, al termine del match vinto dallo spagnolo in tre set a Madrid. Quando l'argentino sconfitto, si è avvicinato al campione spagnolo, ha iniziato a sussurrargli qualcosa che è stato registrato dalle telecamere. Una richiesta particolare quella del numero 91 al mondo: "Hai realizzato un sogno per me, grazie. Posso avere la tua maglietta, il tuo asciugamano o qualcosa del genere?".

Una celebrazione che ha sorpreso lo stesso Nadal che non ha potuto fare altro che ringraziarlo, battendogli anche la mano sul petto. Dopo aver celebrato la vittoria rapidamente con il pubblico di casa, Rafa si è recato nella sua panchina dove ha raccolto una delle sue magliette e l'ha portata al suo avversario. Un regalo accompagnato da un bell'abbraccio, con Cachin che ha trovato un modo per sorridere, nonostante la sconfitta. Tornerà a casa con quello che per lui è un vero e proprio trofeo.

Dopo aver accompagnato l'uscita del giocatore sudamericano con gli applausi, il maiorchino ha potuto gioire appieno per un altro step importante superato. Non è stato certo il miglior Nadal, ma il cuore e la grinta sono sempre quelli dei tempi migliori. E ora all'orizzonte c'è il confronto con la 30a testa di serie Lehecka, un'altra prova importante.

Grande emozione, e anche un pizzico di commozione per Rafa Nadal durante la classica intervista post-gara: "Ora mi sto divertendo. Non so come mi sveglierò domani. Vediamo giorno dopo giorno… il fatto di giocare in casa significa tutto per me. Sto solo facendo del mio meglio per continuare a sognare. Domani è un altro giorno per farlo e poter giocare davanti a questo pubblico fantastico. È tutto. Alcuni momenti sono stati belli. Alcuni momenti meno. Ho trovato un modo per farcela. Nel 3° set anche con qualche errore sono riuscito ad essere un po' più imprevedibile. Questo ha cambiato la partita"”