Il Lecce non ha il sangue agli occhi, l’Udinese sì: vittoria e balzo salvezza dei friulani, Empoli inguaiato I gol di Lucca e Samardzic regalano alla squadra di Cannavaro un successo pesante in chiave salvezza. Con questo risultato (0-2) l’Udinese è al momento fuori dalla zona retrocessione, scavalcando in un colpo solo Empoli, Frosinone e Cagliari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Lecce tira seriamente in porta per una volta al massimo, né crea grandi occasioni da gol. E non ha affatto gli occhi della tigre perché già salvo prima di scendere in campo. L'Udinese crea qualcosa in più e fa quei gol di cui ha bisogno per una vittoria che vale molto in chiave salvezza. Tanto nel primo quanto nel secondo tempo, con Lucca e Samardzic: 0-2, risultato che vale moltissimo.

La squadra di Cannavaro (prima vittoria da allenatore in Serie A) sale a 33 punti, +1 sulla zona retrocessione e manda all'inferno l'Empoli che adesso si ritrova terzultimo. C'è bagarre da quelle parti, con ben cinque squadre (dal Verona fino ai toscani) raccolte in due punti. Tutto può ancora succedere.

La classifica provvisoria

Con questo esito l'Udinese è al momento fuori dalla zona retrocessione, scavalcando in un colpo solo Empoli, Frosinone e Cagliari. Di seguito la situazione nella lotta per evitare la retrocessione in B:

14) Verona 34 pt

15) Udinese 33 pt

16) Cagliari 33 pt

17) Frosinone 32 pt

18) Empoli 32 pt

19) Sassuolo 29 pt

20) Salernitana 16 pt (già retrocessa).

Quanto accaduto al Via del Mare, invece, un po' era scritto: da un lato c'era una formazione già salva e che ha provato almeno a salvare la faccia; dall'altro un avversario che non aveva molta scelta tra lottare col coltello tra i denti oppure finire a gamba all'aria. E così, eccezion fatta per i dieci minuti iniziali in cui i salentini si fanno pericolosi con Krstovic (tenta due volte la conclusione servito da Almqvist), piano piano è venuta fuori l'Udinese che s'è spinta in avanti con la forza della disperazione e della necessità di fare punti.

Success si mostra pericoloso, ma la sua mira non è quella giusta. Provoca brividi, nel bene e nel male. Ma non centra il bersaglio. Lo vede e lo colpisce Lucca che di testa (per stazza e per caratteristiche tecniche è il suo punto di forza) gira in rete un cross al bacio di Payero dalla destra. Il secondo tempo è una lunga apnea per l'Udinese che ha bisogno di difendere un successo fondamentale.

Fa di tutto per trincerarsi con una linea a cinque serrata ed eventualmente ripartire in contropiede ma trema (e anche tanto) per un gran destro di Pierotti che dal vertice sinistro dell'area si accentra e poi indirizza il tiro verso il palo lontano. Okoye ci mette una mano santa e sventa la minaccia. Il raddoppio di Samardzic nel finale, in una delle pochissime pericolose puntate dei friulani, scaccia via tutti i cattivi pensieri e mette la vittoria in ghiaccio.