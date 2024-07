Di Gregorio ufficialmente alla Juventus fa felice anche l’Inter: la cifra incassata dai nerazzurri

video suggerito

Michele Di Gregorio è ufficialmente il nuovo portiere della Juventus. L'estremo difensore classe 1997 arriva in bianconero dal Monza. Il 10% della vendita finisce nelle casse dell'Inter.

Michele Di Gregorio è ufficialmente il nuovo portiere della Juventus. L'estremo difensore classe 1997 arriva in bianconero dal Monza. Questa mattina si è sottoposto alle visite mediche prima che il club rendesse noto il suo tesseramento. Un'operazione chiusa con i brianzoli a fronte della formula del prestito da 4,5 milioni con obbligo di riscatto pari a 13,5. Si tratta dunque di un'operazione complessiva da 18 milioni di euro che fa felice anche l'Inter che prima di cedere il giocatore definitivamente al Monza nel 2022 aveva inserito anche una percentuale sulla futura rivendita. Precisamente il 10% della cessione di Di Gregorio sarebbe andata all'Inter e dunque, visto l'esito della trattativa con i bianconeri, ai nerazzurri andranno 1,8 milioni di euro.

Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter vincendo uno scudetto con la Primavera prima di essere girato diversi anni in prestito tra Serie B e C. Poi il trasferimento al Monza nell'estate del 2022 con l'obbligo di riscatto scattato grazie alla promozione in Serie A. Una somma discreta ma importante per l'Inter che beneficia dunque di una parte del denaro che la Juventus verserà nelle casse del Monza. I bianconeri nella nota fanno inoltre sapere come sono stati inseriti anche oneri accessori pari a 0,8 milioni: "Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Di Gregorio portiere della Juventus: cosa succederà con Szczesny

Di Gregorio dunque sarà pronto a fare da primo portiere della Juventus a meno che Thiago Motta non decida poi di alternarlo spesso con Perin. È chiaro però che con il passare del tempo si dovrà inevitabilmente formare una gerarchia. L'intenzione del club è quella di affidare al 26enne milanesi la porta della Juventus.

Nel frattempo in uscita c'è Szczesny che di recente in un'intervista aveva fatto sapere di essere disposto a lasciare la Juventus nonostante un anno di contratto per non mettere in difficoltà il club. Il portiere polacco potrebbe essere presto ceduto all'Al Nassr che però ancora non ha chiuso l'affare con la Juventus. Sullo sfondo resta proprio il Monza che potrebbe tentare il colpaccio.

Il comunicato ufficiale della Juventus sull'accordo col Monza per Di Gregorio

Il comunicato ufficiale diramato dalla Juventus per l'acquisto di Di Gregorio dal Monza. Operazione complessiva pari a 18 milioni di euro. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AC Monza per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 18 milioni. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025″.