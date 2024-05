video suggerito

Di Gregorio alla Juve, è fatta: Giuntoli ha chiuso la trattativa iniziata alle spalle di Allegri Michele Di Gregorio sta per diventare il primo colpo della Juventus targata Thiago Motta. In chiusura l’affare tra i bianconeri e il Monza. Un’operazione che Giuntoli aveva iniziato alle spalle di Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Michele Di Gregorio alla Juventus a partire dalla prossima stagione. Il portiere del Monza è ormai a un passo dai bianconeri che avrebbero chiuso un'operazione col club brianzolo pari a 20 milioni di euro. Un investimento importante da parte della Vecchia Signora nonostante la presenza in rosa di Szczesny e Perin. A rivelarlo è Sky che fa sapere come i due club stiano solo definendo gli ultimi dettagli dell'accordo che vedrà il portiere indossare la maglia della Juventus a partire dall'annata 2024/2025.

Cristiano Giuntoli si è dunque mosso in netto anticipo rispetto a tutte le altre squadre strappando un estremo difensore italiano, giovane di 26 anni nominato proprio in queste ore come miglior portiere dell'ultimo campionato di Serie a 2023/2024. Un riconoscimento importante per lui che è diventato subito un punto fermo della squadra di Raffaele Palladino capace di raggiungere l'ennesima salvezza in anticipo quest'anno portandosi quasi a ridosso della zona Europa. Un acquisto, quello di Di Gregorio, che potrebbe non essere l'unico dal Monza.

A rivelare un duplice affare tra la Juventus e i lombardi fu il Corriere della Sera che un mese fa raccontò di dialoghi in corso tra Giuntoli e Galliani per l'acquisto dello stesso Di Gregorio ma anche di Colpani. In quell'occasione Allegri fu avvisato dall'amico Galliani della cena organizzata dallo stesso Giuntoli per intavolare questa doppia operazione. Primo passo chiaro verso la decisione, poi ufficializzata dalla Juve, di cambiare la guida tecnica dei bianconeri pronti ad affidare la squadra a Thiago Motta fresco del miracolo Champions col Bologna.

Szczesny ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025.

Cosa farà Szczesny dopo l'arrivo di Di Gregorio alla Juve

Di Gregorio non è stato convocato da Spalletti per gli Europei 2024 dell'Italia ma è sicuramente uno dei portiere più forti ed importanti del nostro campionato. Da capire se alla Juventus avrà subito un ruolo da titolare in squadra o dovrà aspettare ancora un anno prima di prendersi la porta dei bianconeri.

Szczesny infatti ha ancora un anno di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Difficile che la Juventus possa rinnovarlo considerando anche la presenza di Perin e per questo ha anticipato tutti portandosi avanti in ottica futura. Il polacco dovrebbe di fatto restare un altro anno prima di salutare i bianconeri a parametro zero.