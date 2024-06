video suggerito

Kean alla Fiorentina, Giuntoli fa il prezzo per sbloccare il mercato della Juve: le cifre dell’operazione Moise Kean sempre più vicino alla Fiorentina, Giuntoli fa il prezzo e sogna di chiudere la trattativa per sbloccare il mercato della Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Moise Kean più lontano dalla Juventus e più vicino alla Fiorentina. L'attaccante classe 2000 non fa parte del progetto bianconero e così Cristiano Giuntoli sta lavorando per la sua uscita: Kean è un vecchio pallino della dirigenza toscana, che già lo scorso gennaio provò a prenderlo proprio come il Monza che era allenato da Raffaele Palladino. Adesso che l'allenatore campano è sbarcato a Firenze la trattativa potrebbe arrivare alla conclusione.

Kean avrebbe preferito una esperienza estera, con l'Atletico Madrid come sogno principale e club col quale saltò la trattativa a gennaio: l'attaccante avrebbe già rifiutato qualche interessamento dalla Turchia e due club di Serie A (Como e Parma).

Le cifre dell'operazione Kean-Fiorentina: Giuntoli fissa il prezzo

Moise Kean sul bilancio della Juventus pesa circa 9,6 milioni di euro e sono proprio questi i soldi che Giuntoli vorrebbe per definire l'operazione oltre ai bonus da mettere vicini alla parte fissa. Il giocatore prende 2,5 milioni di euro netti all'anno e alla Fiorentina potrebbe avvicinarsi a quella cifra.

La società toscana, in base a quanto riportato da TMW, avrebbe presentato alla Juventus un’offerta di 13 milioni più 2-3 milioni di bonus facili oppure una percentuale sulla futura rivendita. I bianconeri ne vorrebbero 15. Se dovesse chiudersi l'operazione su queste cifre, il club bianconero farebbe una plusvalenza di 5-7 milioni.

I soldi di Kean per arrivare a Thuram

Con i soldi dell’eventuale cessione di Moise Kean alla Fiorentina la Juventus sarebbe pronta per sferrare l'attacco a Khéphren Thuram. I contatti per il centrocampista francese sono continui anche se il Nizza vorrebbe solo cash e nessuna contropartita tecnica nell'affare. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento in bianconero.

Sono giorni importanti per il mercato della Juventus. A Las Vegas, nelle prossime ore, svolgerà le visite mediche Douglas Luiz e poi arriverà l’ufficialità. La prossima settimana sarà il momento di Michele Di Gregorio come nuovo portieri bianconero. Un tassello alla volta si compone il puzzle di Cristiano Giuntoli.