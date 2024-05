video suggerito

La Juve esonera Allegri con effetto immediato, è ufficiale: chi sarà il nuovo allenatore Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus con effetto immediato due giorni dopo la vittoria della Coppa Italia sull’Atalanta. Il club ha deciso di separarsi in anticipo rispetto a fine stagione dal tecnico, dopo i ripetuti sfoghi post finale, in cui si è scagliato anche contro Giuntoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

206 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus con effetto immediato a due giorni dalla vittoria della Coppa Italia. Il comunicato ufficiale del club bianconero, dopo la riunione di oggi alla Continassa con Giuntoli e i vertici della dirigenza, ha sciolto ogni dubbio sul destino dell'allenatore che paga quanto accaduto dopo la finale contro l'Atalanta.

I vertici della Juve non hanno gradito il comportamento fuori controllo di Allegri, prima contro gli arbitri, poi contro il Football director Giuntoli e infine contro il direttore di Tuttosport Vaciago (prima del chiarimento con quest'ultimo). Chi sarà il nuovo allenatore? In attesa del possibile arrivo di Thiago Motta nella prossima stagione, sarà il tecnico della Primavera, Paolo Montero, a fare da traghettatore sulla panchina bianconera.

Allegri esonerato dalla Juventus dopo la finale di Coppa Italia, il comunicato

Allegri dunque lascia immediatamente la panchina della Juventus e lo fa in modo assai particolare, ovvero due giorni dopo la vittoria di un trofeo, la Coppa Italia. L'allenatore che comunque sarebbe stato destinato alla partenza a fine stagione, paga a caro prezzo gli eccessi legati alla partita contro l'Atalanta. La situazione per lui è precipitata e i rapporti con la dirigenza della società bianconera si sono incrinati in maniera irreparabile al punto da optare per l'esonero con buona pace del contratto fino al 2025.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società bianconera:

"La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus: da Montero a Thiago Motta

Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Per la prossima stagione, il prescelto è Thiago Motta artefice del miracolo Bologna trascinato in Champions a suon di super risultati. Sul tavolo un contratto di 3 anni a 3.5 milioni di euro a stagione per l'ex calciatore della Nazionale, che nelle prossime ore scioglierà i dubbi.

Una vera e propria rivoluzione di natura tattica per la Juventus. Prima di Thiago Motta che si libererebbe solo per la prossima stagione, la Juve deve pensare a finire la stagione. Per questo per il ruolo di successore immediato di Allegri, sarà affidato all'ex difensore e allenatore della Primavera Paolo Montero.

La lite e il chiarimento col Direttore di Tuttosport Vaciago

L'aggressione al direttore di Tuttosport Vaciago, con quelle frasi riferite alla società hanno compromesso la situazione di Massimiliano Allegri proprio nel post partita di Atalanta-Juve di Coppa Italia: "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società". I due si sono poi incontrati e chiariti superando ogni tipo di problema con una dichiarazione congiunta all'Ansa: "Dopo essersi parlati, hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati ed hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità".

L'allenatore della Juventus si è pentito delle parole usate nei confronti di Vaciago: "Massimiliano Allegri si è rammaricato per quanto accaduto mercoledì notte, spiegando che non intendeva affatto minacciare o insultare Guido Vaciago. Così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e massimo rispetto umano e professionale che sempre vi è stato".

Perché Allegri è stato esonerato dalla Juve, cosa è successo

La Juventus non ha gradito in particolare l'atteggiamento di Allegri dopo la vittoria della Coppa Italia. Dopo l'espulsione per i ripetuti sfoghi contro l'arbitro Maresca e il quarto uomo Mariani, con tanto di provocazione nei confronti del designatore Rocchi, ha lasciato il segno quanto accaduto al momento della premiazione. Allegri voleva festeggiare in campo solo con la squadra e ha palesemente fatto il cenno di andar via al ds Giuntoli, con il quale i rapporti sembrerebbero essere ai minimi termini.

Una crepa interna che ha imbarazzato il club, che non si aspettava questo comportamento. Come se non bastasse poi, Allegri si è lasciato andare ad un altro momento di rabbia, quando ha distrutto un set fotografico. Una situazione che ha spinto la Juventus alle scuse, e alla proposta di risarcimento.