Solo due ex calciatori della Juve hanno dato il benvenuto a Thiago Motta: gli epurati di Allegri Due ex calciatori della Juventus esultano all’arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore. Commenti sui social del club all’arrivo del tecnico: avevano avuto incomprensioni con Allegri in passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Angel Di Maria e Leonardo Bonucci ricompaiano sui social ufficiali della Juventus su Instagram per commentare l'arrivo di Thiago Motta come nuovo allenatore dei bianconeri. Nelle prime 24 ore in cui l'ex tecnico del Bologna ha messo piede alla Continassa sono stati tanti i contenuti pubblicati dall'account della Vecchia Signora dedicati al proprio allenatore. E in alcuni di questi c'è proprio la firma dell'argentino e dell'ex difensore. Emoji di applausi, muscoli e cuori hanno caratterizzato i primi due post di Thiago Motta dal suo arrivo a Torino.

Bonucci e Di Maria con la maglia della Juventus.

El Fideo e l'ormai ex capitano della Juventus hanno poi naturalmente messo like alle successive pubblicazioni social della società bianconera mostrando il proprio apprezzamento per la scelta del nuovo allenatore. Si tratta di due calciatori che notoriamente non avevano avuto un buon rapporto con Massimiliano Allegri, ormai ex trainer dei bianconeri. Bonucci per i noti motivi e il ‘caso sgabello' diventato ormai storico in casa Juve. Per Di Maria invece, protagonista nella stagione più travagliata della Juve, fu il finale di stagione a riservare tensioni col tecnico.

El Fideo e l'ex difensore hanno condiviso lo spogliatoio con Thiago Motta

È chiaro che, a prescindere da Allegri, i due calciatori abbiano apprezzato la scelta della Juventus di affidarsi a Thiago Motta per rialzare il club dopo alcuni anni nell'ombra e a dir poco difficili. Di Maria inoltre è stato compagno di squadra di Thiago Motta nei primissimi anni al PSG prima che quest'ultimo decidesse di lasciare il calcio giocato per dedicarsi alla carriera da allenatore.

Così come Bonucci che con l'allenatore della Juventus ha condiviso lo spogliatoio della Nazionale Italiana specie in quegli Europei 2012 poi persi in finale dagli azzurri contro la Spagna. Entrambi alla Juventus hanno condiviso diversi momenti di tensione con Allegri. Bonucci per via di quel famoso battibecco durante Juventus-Palermo culminato con la reazione del tecnico captata dai microfoni: "Sta zitto, testa di c… e pensa a giocare".

Il post della Juventus con i commenti di Bonucci e Di Maria.

Bonucci e Di Maria: quel passato difficile con Allegri

Da lì la punizione sullo sgabello sulla tribuna di Oporto nella sfida di Champions successiva. Di Maria invece nell'ultimo periodo alla Juventus, in una stagione dura e particolare caratterizzata dalla famosa penalizzazione dei bianconeri, fu protagonista della vigilia della partita di Bologna ad aprile 2023 quando lasciò l'allenamento per un fastidio alla caviglia. Dalla ricostruzione dei fatti trapelò che invece l'argentino avesse finto quell'infortunio dopo aver capito che non avrebbe giocato titolare.

Allegri decise di non convocarlo. La verità in questi casi sta nel mezzo e resterà sempre un mistero cosa sia realmente successo ma sta di fatto che i due oggi siano gli unici calciatori ad aver commentato quei post dell'arrivo di Thiago Motta accompagnati dai like dei soli Bremer, Danilo, Douglas Luiz e Alisha Lehmann, star quest'ultima della Juventus Women.