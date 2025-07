video suggerito

Perché la Juve non ha ancora un direttore sportivo e come sta facendo Comolli a fare mercato da solo La Juventus è ancora senza un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli però sta portando avanti il mercato dei bianconeri da soli e sta operando quasi in tutti i settori.

A cura di Fabrizio Rinelli

Prima Jonathan David poi la trattativa che prosegue spedita per portare anche Sancho alla Juventus. I bianconeri corrono e il calciomercato prosegue spedito anche sulla questione relativa alla presunta cessione di Vlahovic ormai fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor. Tutto normale fino a questo momento se non fosse che la Juventus sta operando senza un direttore sportivo e né un direttore tecnico ma con il solo direttore generale Comolli che sta lavorando a tutto tondo su diversi fronti. Le due figure verranno presto individuate e inizieranno a svolgere il proprio ruolo ma non subito.

Comolli alla Juventus ha voluto fare un lavoro preciso, con calma, senza frenesia. C'è da sistemare l'intera area dirigenziale e il settore tecnico. Dopo l'addio di Giuntoli e dei suoi stretti collaboratori infatti Comolli non si è fatto prendere dal panico proseguendo quelle trattative che lo stesso Giuntoli stava portando avanti, come ad esempio lo stesso David ma anche Sancho per certi versi. Ma come sta facendo a dividersi da solo in tutti questi ambiti? Per il mercato il direttore generale della Juventus si sarebbe avvalso dell'ausilio di alcuni intermediari che conosce da tempo e di cui si fida.

Giorgio Chiellini in questo momento non sembra essere centrale nelle scelte di mercato dei bianconeri e Comolli sta dimostrando di andare avanti da solo nel suo lavoro. Il suo piano sarebbe quello di prendere subito un direttore tecnico, verosimilmente a metà-fine luglio e il direttore sportivo a settembre. Comolli sta infatti cercando di operare al meglio anche con altri inserimenti nel settore marketing e in quello commerciale dopo l'addio di Calvo. Tanti sono stati fino a questo momento i pranzi e gli incontri per conoscere ogni membro degli uffici. Il direttore generale dovrà anche tenere presente il settore giovanile.

Quale sarà il ruolo di Chiellini alla Juventus

Tutte scelte, compresa quella del direttore tecnico e sportivo, che saranno valutate al meglio. Allo stesso tempo Comolli avrà colloqui con lo stesso Igor Tudor, i calciatori e le persone che lavorano quotidianamente attorno alla squadra per lavorare al raggiungimento del miglior livello di performance possibile. Da capire ancora quale sarà precisamente il lavoro di Chiellini che dopo la presentazione iniziale di Comolli e il cambio di ruolo imposto da Elkann oggi sembra più defilato. Ma sono tutte cose che si capiranno meglio durante il ritiro dei bianconeri oggi in vacanze dopo il Mondiale per Club.