Allegri impazzisce alla fine di Atalanta-Juve, viene espulso e si spoglia: "Dov'è Rocchi? Dov'è?!" Massimiliano Allegri espulso e protagonista di un clamoroso sfogo dopo nella finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juve contro l'Atalanta. Incontenibile il tecnico che se l'è presa anche con il designatore.

A cura di Marco Beltrami

Massimiliano Allegri non ha potuto assistere in campo alla vittoria della sua Juventus contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia. L'allenatore bianconero infatti è stato espulso, dopo uno sfogo contro il quarto uomo e l'arbitro. Incontenibile il mister toscano che prima di uscire dal campo si è scagliato nuovamente contro gli ufficiali, spogliandosi e urlando verso la tribuna "dov'è Rocchi?".

Perché Allegri si è infuriato nel finale di Atalanta-Juventus di Coppa Italia

La rabbia di Allegri è legata ad alcune decisioni dell'arbitro Maresca in Atalanta-Juventus. In primis il mancato rigore per il contatto Hein-Vlahovic, su cui resta più di un dubbio. Un escalation quella del tecnico che inizialmente ha protestato in maniera civile, ma poi è davvero impazzito di rabbia: ad un certo punto non contento di alcune decisioni del direttore di gara, ha urlato a più riprese "Vergogna!". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un fallo fischiato ai bianconeri.

Allegri espulso dopo lo sfogo con il quarto uomo Mariani

Ad un certo punto poi, al termine di un'azione pericolosa, Allegri si è scagliato contro il quarto uomo togliendosi la giacca e finendo a muso duro con Mariani. Uno sfogo durissimo il suo faccia faccia con il collaboratore del direttore di gara. A quel punto inevitabile il cartellino rosso da parte dell'arbitro Maresca, che non poteva restare indifferente di fronte a quella plateale protesta.

E qui ecco che Allegri invece di calmarsi, si è ulteriormente lasciato andare. Pazzo di rabbia Max che ha provato a tornare sul terreno di gioco scagliandosi contro Maresca e urlandogli qualcosa. Impossibile calmarlo, anche i suoi collaboratori hanno fatto fatica. Poi prima di uscire si è tolto anche la cravatta, iniziando a sbottonarsi la camicia. Arrivato vicino al tunnel degli spogliatoi ha iniziato a gridare "Dov'è Rocchi! Dov'è Rocchi!", facendo riferimento al designatore.

Una scena molto forte, che ha anticipato poi i festeggiamenti particolari. Dopo la pace con Rocchi, Allegri ha vissuto anche a quanto pare un momento di tensione con il direttore sportivo Giuntoli. Ci hanno pensato i giocatori poi a regalargli la festa con il gavettone accompagnato, dal classico lancio in aria.