Galeone svela perché Allegri non ha ancora una panchina dopo la Juve: “Sogna la Nazionale” Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri ha svelato perché il tecnico toscano non abbia ancora trovato una squadra. Galeone rivela il vero desiderio di Max: “Allenare la Nazionale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una panchina dopo l'addio alla Juventus. Il tecnico toscano sembrava potesse finire in Arabia Saudita o anche in Premier e forse anche restare in Italia. A svelare invece perché ancora oggi l'ex allenatore bianconero sia senza squadra è Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore dello stesso Allegri. Spesso Galeone rivela particolari inediti sulle scelte del tecnico toscano e anche in questo caso ha dato qualche particolare in più sul futuro di Max: "Allegri sogna la Nazionale, magari un giorno ci riuscirà".

Strappare il posto a Spalletti, specie dopo gli ultimi deludenti Europei dell'Italia, non sembra essere difficile al momento. Ma bisogna andare cauti sull'argomento. "Non sogna né l’Arabia Saudita né l’Inghilterra – ha spiegato Galeone sottolineando quali siano oggi le motivazioni di Allegri. – Ha già guadagnato tanto, la sua scelta futura non dipenderà certamente solo dai soldi che andrà a guadagnare". Allegri CT era stato velatamente chiesto da alcuni utenti sui social dopo il ko dell'Italia contro la Svizzera agli Europei che ci è costato l'eliminazione. e Anche Flavio Briatore ne aveva parlato apertamente di questa possibilità di vedere Allegri CT dell'Italia.

Galeone però non condanna Spalletti e i suoi Europei con l'Italia

L’ex allenatore di Pescara e Napoli Giovanni ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radiogoal”. Galeone non ha di certo voluto sminuire il lavoro di Spalletti né la sua figura da CT: "Adesso teniamoci stretto Luciano Spalletti perché è un grande e per come la vedo io ad EURO 2024 ha fatto il massimo – ha spiegato ancora Galeone evidenziando il suo punto di vista sull'attuale Commissario Tecnico degli azzurri -. Con un altro allenatore probabilmente non avremmo nemmeno superato la fase a gironi”.

La sfuriata di Allegri in Coppa Italia.

L'esonero di Allegri alla Juve dopo la sfuriata in finale di Coppa Italia

Allegri era stato esonerato dalla Juventus subito dopo la vittoria della Coppa Italia alzato sotto il cielo di Roma in quella finale all'Olimpico vinta contro l'Atalanta grazie a un gol di Vlahovic. Allegri fu protagonista di una sfuriata contro l'arbitro e contro il designatore Rocchi provando a cercarlo in tribuna urlando il suo nome a gran voce. Un comportamento che non è piaciuto alla Juventus che però nel frattempo aveva già da tempo l'accordo per l'arrivo di Thiago Motta in panchina dando così il via a un nuovo progetto tecnico.