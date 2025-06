video suggerito

Sandro Sabatini svela cosa accadde tra Allegri e Ibrahimovic dopo Juve-Milan: "Max rispose male" Il retroscena dello scontro verbale tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic relativo a due stagioni fa dopo una sfida di campionato tra Juventus e Milan: "Una frase non piace ad Allegri che gli risponde in malo modo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic si ritroveranno insieme al Milan dopo aver condiviso già un'esperienza in rossonero nella prima esperienza del tecnico livornese sulla panchina del Diavolo con lo svedese ancora in attività da calciatore. Negli anni però sono state tante le voci che si sono rincorse sulle tensioni avute tra i due. Sandro Sabatini, giornalista e conduttore del podcast ‘Te ne intendi di calcio?' ne racconta uno recente, inedito, relativo a due stagioni fa quando Ibra era già dirigente del Milan e Allegri era al suo ultimo anno da allenatore della Juve.

Al termine di una sfida proprio tra i bianconeri e i rossoneri terminata 0-0 ad aprile 2024, i due avrebbero avuto un diverbio. "L'ultima volta che si sono parlati e non esattamente come ci parliamo noi è stato dopo uno Juventus-Milan finita 0-0 – ha spiegato Sabatini -. A fine partita Ibrahimovic era appartato a parlare con Vlahovic e Kostic e a un certo punto passa Allegri. I due si salutano ma Ibra dice qualcosa". A quel punto, proprio a seguito della frase detta da Ibrahimovic l'allora tecnico della Juventus si arrabbia rispondendo male allo svedese.

"Questo qua (riferito a Vlahovic ndr) deve prendere più palloni perché è un grande centravanti e la squadra deve giocare per lui". Sabatini racconta la reazione di Allegri a quanto detto da Ibrahimovic in quel momento. "La frase non piace ad Allegri che gli risponde in malo modo, del tipo: ‘Questo è un giocatore mio tu pensa ai giocatori tuoi'". Il giornalista spiega che i toni e i termini erano stati più accessi ma aggiunge come si è poi conclusa quella discussione nata a margine dello 0-0 allo Stadium: "Da lì poi c'è stata qualche battuta in svedese-livornese".

Allegri e Ibrahimovic dopo lo Scudetto del Milan.

Il racconto di Zambrotta dopo una lite tra Allegri e Ibra al Milan

Un precedente recente in attesa di vedere nuovamente insieme Allegri e Ibrahimovic fianco a fianco al Milan. Se solo ci fossero state ancora questioni irrisolte o tensioni tra i due sicuramente il tecnico livornese non sarebbe stato scelto come nuovo allenatore dei rossoneri. Nel 2011/2012, come raccontato anche nel libro di Zambrotta, i due arrivarono quasi alle mani a margine di una partita di Champions che il Milan perse contro l'Arsenal per 3-0. L'ex terzino campione del mondo con l'Italia nel 2006 raccontò: "Vennero quasi alle mani negli spogliatoi".