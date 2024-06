video suggerito

Accordo ufficiale tra la Juventus e Massimiliano Allegri: si chiude con la risoluzione del contratto La Juventus e Massimiliano Allegri hanno trovato l'intesa ufficiale per non affrontare nessuna battaglia legale dopo l'esonero del tecnico livornese. Il club e l'allenatore hanno concordato la risoluzione del contratto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Nessuna battaglia legale tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il club bianconero e l'ormai ex tecnico della Vecchia Signora annunciano di aver trovato l'intesa ufficiale con una risoluzione del contratto. Questa la nota ufficiale della società sui propri canali ufficiali: "Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale".

Si chiude così quello che poteva essere un autentico duello in Tribunale tra l'allenatore livornese e il club bianconero che per anni era stata la sua casa. La Juventus dopo l'esonero aveva notificato ad Allegri il licenziamento per giusta causa. Un ultimo atto per concludere definitivamente il rapporto di lavoro con l'oramai ex tecnico. Il divorzio era giunto a seguito dei concitati momenti a conclusione della finale di Coppa Italia vinta dalla Juve contro l'Atalanta di cui si era reso protagonista il tecnico. L'esonero fu praticamente immediato. Si pensava così che Allegri potesse ricorrere al tribunale per danni di immagine e invece è stato poi trovato l'accordo.

Niente tribunale dunque e questione chiusa tra la Juventus e Allegri che ufficialmente rompe con il club quel contratto fino al 30 giugno 2025 stipulato nel 2021 con l'ex presidente Andrea Agnelli. Un accordo importante con la società bianconera che ogni anno versava nelle tasche del tecnico livornese uno stipendio pari a 7 milioni di euro netti (circa 12,95 milioni lordi). Un risparmio considerevole che consentirà alla Juventus ora di potersi concentrare sulla scelta del prossimo allenatore che a meno di clamorosi ribaltoni sarà Thiago Motta.

Finisce dunque ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri che aveva chiuso la sua esperienza in bianconero proprio con la conquista dell'ultima Coppa Italia all'Olimpico battendo l'Atalanta di Gasperini. L'allenatore livornese chiude con la Juventus dopo 8 stagioni complessive e 12 trofei divisi in due occasioni. Per lui ci sono stati 5 Scudetti e 5 vittorie della Coppa Italia più 2 in Supercoppa Italia. Nel mezzo due finali di Champions League perse che restano forse l'unico grande rimpianto di Allegri tra i tecnici più vincenti della storia della Juventus.